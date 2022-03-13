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    烏無人機突失能 中國大疆否認動手腳

    外傳烏克蘭軍隊使用的中國大疆公司無人機，其偵察功能似乎被限制，疑為大疆公司刻意為之，但遭到該公司否認。（路透）

    外傳烏克蘭軍隊使用的中國大疆公司無人機，其偵察功能似乎被限制，疑為大疆公司刻意為之，但遭到該公司否認。（路透）

    2022/03/13 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事激烈之際，世界最大民用無人機製造商、中國大疆創新科技公司（DJI）被指蓄意限制烏軍無人機的「航空鏡」（Aerospace）技術，使俄軍在空中偵察方面佔據重大優勢。不過，大疆駁斥相關說法，強調烏軍無人機確實出現使用狀況，但原因應是缺乏電力或網路連線。

    此事是在十一日由電子產品遠端連線軟體公司Blynk IoT Platform共同創辦人席曼斯基（Volodymyr Shymanskyy）在推特上揭露。他指出，烏軍內部工作小組的消息來源告訴他，中國大疆公司限制了烏軍使用的旗下無人機的「航空鏡」技術。航空鏡是該公司的專利硬體，可追蹤十公里以內大疆無人機的位置，若加上專屬的輔助天線，偵察範圍還可延伸至五十公里內。

    據報導，大疆無人機航空鏡技術，可使獲得授權的操作者得知上述範圍內所有大疆無人機的位置、飛行高度、速度和方向等資訊，甚至可在電腦地圖上顯示無人機的型號和操作者所在位置。

    航空鏡技術突遭關閉

    席曼斯基指出，烏軍和俄軍都使用各種型號的大疆無人機執行偵察作業，但俄軍也用以鎖定烏軍操作者發動砲擊。他聲稱，烏軍人員透露，烏軍無人機的航空鏡功能已被關閉，但俄軍仍可使用。這意味著大疆公司可能一方面限制烏軍的無人機功能，另一方面繼續開放權限給俄軍。

    不過，席曼斯基最後強調，這不排除是技術性問題，只是他認為不太可能，因為也有其他回報指出，大疆將限制或完全終止向烏提供無人機，以及烏國設立禁航區可能很快就會發生。

    對於上述指控，大疆公司北美地區發言人利斯伯格（Adam Lisberg）嚴正駁斥不實，「我們注意到烏克蘭某些無人機的航空鏡功能出現障礙，但這可能與長時間缺乏電力和網路連線有關，沒有蓄意限制烏方無人機的相關功能。」

    外傳烏克蘭軍隊使用的中國大疆公司無人機，其偵察功能似乎被限制，疑為大疆公司刻意為之，但遭到該公司否認。圖為烏國國土防衛部隊使用無人機向俄軍投下汽油彈。（路透）

    外傳烏克蘭軍隊使用的中國大疆公司無人機，其偵察功能似乎被限制，疑為大疆公司刻意為之，但遭到該公司否認。圖為烏國國土防衛部隊使用無人機向俄軍投下汽油彈。（路透）

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