烏俄開戰 北韓兩度試射 美祭新制裁
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部十日指出，北韓日前兩度飛彈試射，涉及新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星十七」（Hwasong-17），美國將就此對北韓祭出新制裁。紐約時報更指出，美軍在亞洲的飛彈防禦系統已為此「提升戰備」。此外，北韓官媒十一日指出，領導人金正恩下令擴建曾試射洲際彈道飛彈的發射場，以便能發射「大型運載火箭」。
防試射新洲際飛彈 美軍「提升戰備」
北韓稱二月廿六日與三月四日的試射重點，在於研發一款偵察衛星；但美國國防部指出，嚴格分析後的結論顯示，這兩次試射可能是北韓日後試射全射程洲際彈道飛彈的實驗性前兆。五角大廈發言人柯比表示，北韓近兩次的試射，涉及新的、平壤當局在二○二○年十月閱兵中首度對外展試的一款洲際彈道飛彈系統；儘管這兩次試射皆未呈現該洲際彈道飛彈的射程或能力，然其目的顯然是要在未來進行全程試射、可能偽裝成火箭發射，對該新系統進行評估。南韓與日本同日也證實與認同美方的分析，兩國均誓言在對抗北韓上與美國統一陣線。
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柯比還說，華府仍堅持透過外交途徑化解危機，但也「將採取所有必要措施以確保美國與盟國的安全」。美國政府一名不具名資深官員表示，北韓近兩次的試射導致緊張情勢飆升，美國財政部十一日將宣布新一波的制裁，以避免北韓「獲取外國項目與科技」以促進其飛彈計畫。
「火星十七」曾被軍事分析家形容為看似世上最大的公路機動型液體燃料飛彈，可能能夠在多目標重返大氣層載具（MIRV）上攜帶多枚彈頭。北韓過去曾三度試射洲際彈道飛彈，最後一次是二○一七年十一月，當時試射的「火星十五」射程可達美國本土。此外，北韓官媒十一日指出，金正恩在視察西海衛星發射場時做出指示，要求「現代化」與「擴建」，以便能在此發射大型運載火箭。西海衛星發射場也是北韓過去洲際彈道飛彈試射的發射場。