烏俄開戰 北韓兩度試射 美祭新制裁

美國指控北韓日前兩次試射與新型洲際彈道飛彈有關，並揚言祭出新一波制裁。圖為十一日南韓首爾一處車站的電視螢幕正在播放與金正恩有關的新聞。（歐新社）

2022/03/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部十日指出，北韓日前兩度飛彈試射，涉及新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星十七」（Hwasong-17），美國將就此對北韓祭出新制裁。紐約時報更指出，美軍在亞洲的飛彈防禦系統已為此「提升戰備」。此外，北韓官媒十一日指出，領導人金正恩下令擴建曾試射洲際彈道飛彈的發射場，以便能發射「大型運載火箭」。

防試射新洲際飛彈 美軍「提升戰備」

北韓稱二月廿六日與三月四日的試射重點，在於研發一款偵察衛星；但美國國防部指出，嚴格分析後的結論顯示，這兩次試射可能是北韓日後試射全射程洲際彈道飛彈的實驗性前兆。五角大廈發言人柯比表示，北韓近兩次的試射，涉及新的、平壤當局在二○二○年十月閱兵中首度對外展試的一款洲際彈道飛彈系統；儘管這兩次試射皆未呈現該洲際彈道飛彈的射程或能力，然其目的顯然是要在未來進行全程試射、可能偽裝成火箭發射，對該新系統進行評估。南韓與日本同日也證實與認同美方的分析，兩國均誓言在對抗北韓上與美國統一陣線。

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柯比還說，華府仍堅持透過外交途徑化解危機，但也「將採取所有必要措施以確保美國與盟國的安全」。美國政府一名不具名資深官員表示，北韓近兩次的試射導致緊張情勢飆升，美國財政部十一日將宣布新一波的制裁，以避免北韓「獲取外國項目與科技」以促進其飛彈計畫。

「火星十七」曾被軍事分析家形容為看似世上最大的公路機動型液體燃料飛彈，可能能夠在多目標重返大氣層載具（MIRV）上攜帶多枚彈頭。北韓過去曾三度試射洲際彈道飛彈，最後一次是二○一七年十一月，當時試射的「火星十五」射程可達美國本土。此外，北韓官媒十一日指出，金正恩在視察西海衛星發射場時做出指示，要求「現代化」與「擴建」，以便能在此發射大型運載火箭。西海衛星發射場也是北韓過去洲際彈道飛彈試射的發射場。

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