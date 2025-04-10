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    首頁　>　政治

    游智彬不必回中國了？陸委會：他收移民署通知後有回去除籍

    新黨副秘書長游智彬（中）今天早上到移民署「投案」。（記者王冠仁攝）

    新黨副秘書長游智彬（中）今天早上到移民署「投案」。（記者王冠仁攝）

    2025/04/10 17:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕新黨副祕書長游智彬被檢舉有中國身分，移民署日前寄發通知要求限期繳交「喪失原籍證明」，否則除籍及註銷台灣身分。游智彬今天（10日）上午到移民署抗議，揚言提告內政部長、移民署長。陸委會發言人梁文傑證實，移民署有發出通知，游智彬收到通知後，有回去拿除籍文件，「這表示他認為台灣身分更有價值，雖然很多人會很失望，以目前來講，游還是很希望留在台灣」。

    游智彬今早在移民署召開記者會，要求移民署在24小時內公告自己是否具有中國戶籍，更預告將提告總統賴清德、內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨涉嫌違反洩密、圖利。

    對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，關於游智彬先生的案子，陸委會和移民署都有收到檢舉，因為游智彬是2004年之前就入籍台灣。移民署有發出通知，游智彬收到通知後，有回去拿除籍文件。

    梁文傑強調，這表示游智彬認為台灣身分更有價值，雖然很多人會很失望，以目前來講，游智彬先生還是很希望留在台灣。他的狀況並不是唯一，還有幾位知名中配也是2004年之前入籍台灣的，也都回去拿了。

    關於具中國身分擔任桃園市政顧問有無法律問題？梁文傑說明，桃園市政府的市政顧問是無給職，基本上就看市長要不要聘這個人，這是觀瞻問題，跟法律問題應該沒有關係。

    對於移民署是收到檢舉才發函給游智彬？梁文傑說，陸委會是滿早就收到檢舉，收到檢舉後就會移轉給移民署處理，該案是在這一波之前就已收到檢舉了。

    新黨副祕書長游智彬（右2）、青年部副主任譚傳紹（右一）等人9日到內政部外舉行「14萬家庭睡不著 新黨挺陸配」記者會，控訴移民署破壞中配家庭。（記者廖振輝攝）

    新黨副祕書長游智彬（右2）、青年部副主任譚傳紹（右一）等人9日到內政部外舉行「14萬家庭睡不著 新黨挺陸配」記者會，控訴移民署破壞中配家庭。（記者廖振輝攝）

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