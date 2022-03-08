烏：俄持續開火 人道走廊難設立

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）七日坐鎮首都基輔，為堅守的基輔軍民打氣。（法新社）

2022/03/08 05:30

控俄操縱停火安排

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯七日第三度宣布暫時部分停火，以利人道走廊開設。不過，烏克蘭總統澤倫斯基發言人指責，俄國企圖操縱停火安排，在俄軍持續開火情況下，人道走廊很難設立，尤其俄方只允許烏國部分城市民眾逃到白俄羅斯或俄羅斯，撤離過程故意向平民開火，這種建議「完全不道德」。俄國先前兩度宣布與烏克蘭達成部分地區停火、開放平民撤離的人道走廊協議，但協議兩度破裂。

聯合國設於海牙國際法院（ICJ）七日開庭審理俄羅斯入侵烏克蘭案，烏克蘭當庭指俄羅斯總統普廷謊稱烏國「種族滅絕」、以此為由侵烏，呼籲法院緊急下令制止俄國侵略的非法行徑。烏國二月廿六日就本案向國際法院提告，俄國杯葛這次聽審。

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烏克蘭訴狀指出，俄國以烏東兩個分離主義地區發生種族滅絕的虛假指控為藉口，多年來支持當地叛軍與基輔作戰，將入侵行動合理化。

俄羅斯國防部七日宣布，烏克蘭首都基輔、第二大城哈爾科夫、馬立波、蘇梅（Sumy）等地俄軍將停火，開啟人道走廊。但俄方路線圖顯示，基輔、哈爾科夫的人道走廊只能通往俄國或白俄羅斯，僅馬立波、蘇梅的人道走廊通往其他烏克蘭城市。烏克蘭副總理韋列舒克七日已拒絕通往俄國及白俄的人道走廊提議。

另，美國國務卿布林肯六日指出，美國看到非常可信通報顯示俄羅斯蓄意襲擊烏國平民，那構成戰爭罪；美國已將通報彙整，將提供做為相關組織調查戰爭罪的輔助。

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