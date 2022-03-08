烏俄第三輪談判》烏堅持領土完整 「非北約模式」可談

俄羅斯國防部聲稱，將在烏克蘭首府基輔等城市暫時停火，以利開設人道走廊。。圖為基輔西郊城市伊爾平（Irpin）七日有一群民眾撤離。（歐新社）

2022/03/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯七日舉行第三輪、也是最後一輪停火談判，預料將是戰況緩和或更激烈的關鍵，但跡象並不樂觀。俄國總統普廷表明，無論透過外交或軍事手段，務求達成對烏用兵目標；烏方談判代表也說，將堅守領土完整原則，但願意討論「非北約模式」。

烏俄第三輪停火談判仍是在白俄羅斯境內舉行，當地時間七日下午二時（台灣同日晚間十時）開始。雙方已分別在二月廿八日和三月三日舉行第一、二輪談判，但僅就人道疏散議題達成共識，且迄今尚未成功實施，雙方都互控對方違反承諾。

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法國總統府愛麗榭宮表示，總統馬克宏六日與普廷進行烏俄二月廿四日開戰以來第四度通話。普廷向馬克宏說，俄方要求烏國去納粹化、去軍事化，承認克里米亞歸屬俄國，以及烏東盧甘斯克、頓內茨克兩地獨立，同時烏國必須維持中立國地位；無論透過協商或戰爭，俄方都打算達成上述目標。克里姆林宮發言人佩斯科夫七日也重申，只要烏方滿足條件，俄軍會「立刻」停止攻勢。

烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）六日在「福斯新聞」獨家專訪中指出，談判確實進展緩慢，但至少雙方會互相傾聽，並積極討論；烏方在領土議題上不會妥協，幾乎不可能讓出克里米亞主權，以及承認烏東兩地區獨立。他坦言，這是談判中最主要的分歧，仍不知如何克服。

非北約模式 烏要求獲美英德等5國保證

針對加入北大西洋公約組織（NATO），阿拉哈米亞表示，烏方認為北約國家尚未準備好討論此議題，「五到十年內都沒機會」。因此，烏方準備討論「非北約模式」，包括取得美、中、英、德、法等不同國家的直接（安全）保證。烏方願意在更廣泛的範圍內討論這些問題，而非僅與俄國或其他夥伴進行雙邊討論。

另外，華盛頓郵報引述美歐官員指出，隨著俄軍攻勢擴大，美歐推側俄軍終將扭轉開戰之初的頹勢，控制烏國全境，因此已開始研擬如何因應，第一步就是協助烏國總統澤倫斯基在波蘭成立流亡政府，遙控國內的游擊隊對抗俄軍。官員認為，若美國和盟國選擇支持烏國與俄續打游擊戰，澤倫斯基將是維繫烏方士氣的關鍵力量。不過，官員也警告，普廷可能會認定澤倫斯基從波蘭指揮國內作戰，等同於北約攻擊俄國。

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