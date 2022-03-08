1天69城示威 俄反戰潮遍地開花

俄羅斯入侵烏克蘭，世界各地抗議人潮不斷，美國麻州首府波士頓六日有大批民眾上街遊行，高呼反戰口號譴責俄羅斯。（法新社）

2022/03/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯出兵烏克蘭，國內反戰怒火遍地開花，俄國全境六十九個城市六日有超過五千人因走上街頭抗議總統普廷被捕，創下新高紀錄，光是在首都莫斯科就有兩千多人被捕，連向來以普廷馬首是瞻的哈薩克也出現抗議者仿效，高呼口號譴責普廷。

單日逾5千人被捕 80歲人權鬥士也遭拘

遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）發言人亞爾米許（Kira Yarmysh），仍敦促全國婦女利用八日國際婦女節上街抗議，要求莫斯科當局結束對烏克蘭的戰爭。

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俄羅斯獨立監督組織「OVD-Info」指出，俄國各地有六十九座城市出現示威活動，光是莫斯科就有至少二三九四人遭拘押，第二大城聖彼得堡一二五三人被捕，警方拘留人數可能比公告名單更多。連俄遠東最大城市海參崴也有類似抗議活動。知名人權鬥士岡努西奇娜（Svetlana Gannushkina）也在八十歲生日當天遭到拘禁。

哈薩克第一大城阿拉木圖也現反戰示威，抗議者強調，示威「不是針對俄羅斯人民，而是針對普廷」，「今天在烏克蘭發生的事情，以後可能發生在哈薩克。」

英國廣播公司（BBC）六日表示，俄國擴大打壓外國媒體，旗下世界新聞頻道（World News）已在俄國停播，BBC已於四日暫停記者在俄國採訪。此外，俄國也持續封鎖更多新聞機構，包括Mediazona等新聞網站。

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