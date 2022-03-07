俄加重無差別攻擊 烏總統︰將惡棍趕出去

俄軍無差別攻擊烏克蘭平民區；圖為首都基輔西郊城市伊爾平（Irpin）民眾，六日在俄軍砲火中逃離家園。（路透）

2022/03/07 05:30

俄軍攻擊平民 有系統的控制重要基礎設施

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄衝突六日進入第十一天，烏克蘭首都基輔等主要城市仍被圍攻，但俄軍推進速度依舊遲緩。有愈來愈多證據顯示，俄軍無差別攻擊平民，而且似乎正有系統的控制更多重要基礎設施，恐將導致各地情勢急遽惡化。對此，烏國總統澤倫斯基五日再次透過影片鼓舞國人，指國家已挺過俄軍一波波攻勢，呼籲眾人繼續挺身而出，「把這些惡棍趕出去」。

紐約時報指出，俄軍似乎仍朝基輔前進，基輔以北繼續激烈交戰，但烏軍堅守崗位；在基輔以東地區，烏軍也成功阻止俄軍行進。至於在南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolayiv），烏軍也擋住俄軍攻勢，迫使俄軍倉皇撤退，緩和其對重要港市敖德薩（Odessa）的進逼，但也有數量不明的平民在衝突中陣亡。俄國國防部發言人科納申科夫六日聲稱，俄軍已動用高精度長程武器癱瘓烏國西部斯達科斯坦尼夫空軍基地，並摧毀烏克蘭一套S-300防空飛彈系統。

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烏國總統澤淪斯基五日向美國聯邦參議院發表演說時透露，俄軍正計畫前往靠近南部重要戰略港市刻松（Kherson）的尼古拉耶夫，企圖攻佔第三座核電廠。據報導，民生資源中斷的困境已蔓延各地，馬立波市長顧問安德里烏矢陳科（Petro Andryushchenko）直言，整座城市「慘到不宜人居」，電力、暖氣、通訊一概中斷，「人們只能從街上的水坑喝水」。

英批俄藉停火重組軍隊 發動新一輪攻勢

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）五日表示，當地部分用來撤離平民的巴士遭砲火摧毀，俄軍還在市區架設路障，試圖切斷「人道走廊」，並阻止醫療和民生物資運抵當地。翌日，該市原定當地時間上午十時至晚上九時（約台灣時間六日下午四時至七日凌晨三時）二度停火，卻再次破局，親俄分離主義民兵與烏軍互控對方未遵守協議。英國國防部指控，俄國提出停火只是為了轉移國際社會的譴責，目的是讓趁機重組軍隊，以發動新一輪攻勢。

俄襲醫療機構違反國際人道主義法 WHO調查

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，已確認烏國確實有多間醫療機構遇襲，造成多起死傷，「襲擊醫療機構或醫療人員違反醫療中立，也違反國際人道主義法」，WHO正調查類似事件。聯合國難民署（UNHCR）五日則警告，逃離烏國的難民人數可能在當地時間六日增至一五○萬人，是第二次世界大戰結束以來，歐洲蔓延最快的難民危機。

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