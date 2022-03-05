與普廷密謀戰爭 蔡霞批習共犯

中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議四日在北京人民大會堂召開，大螢幕上播出中國領導人習近平影像。（路透）

2022/03/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，中國至今遲不願發聲譴責。因批評中共政權和領導人習近平而遭開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞批評，中共官方刻意主導輿論風向，讓國內瀰漫好戰情緒，且「很多事實表明，習近平和普廷合作密謀了這場戰爭」，是俄羅斯侵略烏克蘭的共犯，應該同受戰犯罪審判。

「美國之音」四日報導，蔡霞批評中共與整個世界的主流文明是對立的，「它的本性就是反人類、反文明，信奉的是叢林世界法則」，「天然就是一個戰爭狂的傾向」。她說，戰前中國多次拒絕美國提出的斡旋要求、與莫斯科簽訂數千億美元的經貿協議，變相為戰爭買單，到開戰後曖昧不明的立場，都是習近平與普廷合作密謀這場戰爭的例證。

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蔡霞說，美國政府用文明的方法對待習近平、普廷「這兩個世界上的流氓政客」，往往會反被他們利用。她說，年初中俄簽訂數份價值千億美元的協議，現在中國內部的一些反戰人士私下議論，普廷打仗，誰來買單？這其中就包括中國人在買單。

此外，中國是俄羅斯最大貿易夥伴，就在俄羅斯入侵烏克蘭兩天前，中國海關總署發布公告，允許俄羅斯全境小麥進口。開戰後，當西方國家升高對俄羅斯制裁，中國卻允許俄羅斯天然氣公司用人民幣結算部分業務，在聯合國大會譴責俄國侵略烏國、要求撤軍等表決棄權。

她說，「其實習近平是這次俄烏戰爭的共犯」，「他們綁架了兩國民眾，結成了一個邪惡軸心國，想用侵略戰爭來改變世界規則。」她呼籲，這場戰爭結束後，若要審判戰爭罪犯，「習近平應該被押上一起審判」。

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