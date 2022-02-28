民主國家嚴厲制裁 俄找中國取暖

旅居哥斯大黎加的烏克蘭公民，26日在首都聖荷西的俄羅斯大使館前，手持將俄國普廷比擬為希特勒的「普特勒」（Putler）標語，抗議俄國入侵烏克蘭。（法新社）

2022/02/28 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報廿六日報導，西方國家對俄羅斯實施嚴厲的經濟和金融制裁，莫斯科則仰賴全球第二大經濟體中國，企圖降低衝擊。金融時報則引述分析，本身已遭美國制裁的中國公司，如華為及中芯國際等，可能會幫助俄國規避制裁。

遭美制裁的華為、中芯 可能幫助俄國規避制裁

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二○二一年十二月，中國購自俄國的石油已超越沙烏地阿拉伯。在入侵烏克蘭前六天，莫斯科才宣布為期一年、出售中國一億公噸煤炭的兩百多億美元合約。而就在俄國開始轟炸烏克蘭幾小時前，中國亦同意購買俄國小麥。隨著美歐對中國的戒心愈來愈強，中共領導高層認為，對中國最有利的地緣政治前景，就是將其龐大的工業規模和俄國的天然資源結合。

中俄國界線逾四三○○公里，中國近年來已成為俄國最大進口來源國與最大出口市場。北京「全球化智庫」（CCG）研究員莫天安說，在地緣政治緊張下，俄國是「極為自然的地緣政治夥伴」。中國係全球最大的電子、機械等工業製成品製造國，也持續向俄國出口這類產品，交換食糧及能源。

美國廿四日公布的制裁措施，迫使以美國技術製成的外國產品企業，必須向美申請許可，才能出貨給俄羅斯。金融時報廿七日報導，這種制裁方式也是美國對與中國華為往來企業，實施類似的限制，成效卓著。美國希望切斷俄國半數高科技產品進口，打擊俄國支撐軍事的能力。

台積電及英特爾（Intel）等全球電腦晶片業巨頭已表示，將停止向俄羅斯出貨，但俄國遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授魯金（Artyom Lukin）指出，雖然這些限制措施超出美國國境，但一些本身被美國制裁的中國公司，可能會幫助俄羅斯規避這些出口限制。

例如，瑞典電信業者愛立信（Ericsson）等華為的競爭對手將退出俄國市場，並停止與俄國有關第五代行動通訊系統（5G）設備的合作，導致華為有空間壟斷俄國電訊設備市場，中國便有可能全面控制俄國的科技產品供應。

此外，美國限制晶片出口到俄羅斯，同樣可能會讓中國最大晶片代工製造商中芯國際，有機會填補這個供應上的真空。

不過，在美國宣布制裁俄國最大的兩家金融機構，並全面限制向俄國輸出先進技術後，美國「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）研究員馬永哲（Martin Chorzempa）提醒，規避這些制裁的中國公司恐面臨美國不斷升級的反制措施，包括刑、民事懲罰，亦可能被斷絕和美國技術及金融體系的聯繫，就像中國中興通訊及華為的處境，但他懷疑北京是否會遵守這些制裁措施。

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