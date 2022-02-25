烏國進北約就更難搞 普廷先下手為強

烏國東部城鎮楚固耶夫24日遭俄軍轟炸，一棟建築物被擊中起火。（法新社）

2022/02/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕廿四日宣布出兵烏克蘭的俄羅斯總統普廷，長年來對於以俄國再次偉大之名將烏克蘭重新納入麾下，有一股難以言喻的執念。俄羅斯的政治分析家馬卡金（Alexei Makarkin）說，在普廷眼中，莫斯科當局現在若不解決北約東擴所構成的安全問題，烏克蘭就會在十到十五年內成為北約會員國。

法新社分析，三十年前前蘇聯解體及其勢力範圍消失，對普廷那一代仍是一道尚未癒合的血淋淋傷口。普廷當時是一名派駐東德的前蘇聯情報員，返國後被迫開小黃餬口。對許多俄羅斯人來說，這段歲月充斥屈辱與貧窮，從普廷將前蘇聯瓦解形容為更勝兩場世界大戰的「二十世紀最重大地緣政治災難」，可見一斑。

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政治分析中心R.Politik負責人斯塔諾瓦亞（Tatyana Stanovaya）預測烏俄危機前景嚴峻，普廷已「跨越來到歷史黑暗面」。觀察家指出，當北約與歐盟將勢力範圍擴張到莫斯科過去的管區時，無疑更加深普廷對烏克蘭的報復感；對普廷而言，任何將烏克蘭納入西方聯盟的企圖都是一道紅線，他肩負著阻止西方勢力進入俄羅斯勢力範圍的歷史使命。

斯塔諾瓦亞說，普廷堅信興戰不是攻擊烏克蘭，而是將之從外國佔領者手中解放出來；而促使普廷揮軍攻烏的驅動力，在於渴望重返榮耀。示弱讓步從來不是普廷這位前特務與柔道高手的本性，他曾說，倘若非打不可，那就必須先動手。

對於烏克蘭，普廷多次質疑其本體與國家地位，並宣稱二○○五年與一四年的兩場驅逐親俄精英的烏克蘭革命皆肇因於西方勢力的陰謀；他曾在○八年時告訴美國總統布希「烏克蘭甚至不是一個國家」，去年底又在歲末記者會上稱烏克蘭是蘇聯「國父」列寧所創。

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