中國年輕人瘋「躺平」 不願做「習」夢

中國國家主席習近平要求實現中華民族偉大復興的中國夢，但中國年輕世代卻反其道而行，「躺平」主義盛行。（美聯社檔案照）

2022/02/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平主政下，對岸致力追求中華民族偉大復興的中國夢，中國年輕世代卻反其道而行，「躺平」主義盛行。陸委會最新一期「大陸情勢季報」指出，「躺平」主義係對改革開放後「先富不富」情況的無奈體現，惟觸動中共當局敏感神經，官方加強網路監管與封殺相關「躺平」言論。

對未來不抱希望 放棄努力

分析人士指出，中國年輕人選擇「躺平」，不再對未來抱持希望，恰與習近平宣揚為民族復興事業、提升中國在世界影響力而艱苦奮鬥的「中國夢」背道而馳，形成「人民躺平、國家在做夢」的諷刺狀態，對中共是一大警訊。

請繼續往下閱讀...

陸委會分析，中國年輕人面對社會資源分配不公與就業壓力，選擇放棄努力、降低物慾的「躺平」生活方式，觸動中共當局敏感神經。近來「躺平」一詞在中國蔚為風潮，迅速成為網路熱搜關鍵詞，強調「少工作、不買房、不買車、不購物、不結婚、不生子」，這種用最低慾望過生活的心態，引起很多年輕人的共鳴，但也被抨擊為毒雞湯。

據「紐約時報」獲得的一份監管通知，二○二一年五月，中共互聯網監管機構命令網路平台嚴控有關「躺平」話題，另一項指令要求電子商務平台停止銷售帶有「躺平」標記的衣服、手機外殼及其他商品，相關系列商品亦須全部下架。

陸委會指出，部分中方學者坦言，中國就業環境競爭日益激烈，雇主對勞動者的要求愈來愈苛刻，對於勞動者保障與回饋卻無法跟上。在結構性失業、低薪、勞動保障不足等艱困處境下，對中國社會反抗的可能性被逐漸削弱，政治與社會改革希望日漸黯淡，社會陷入「內捲」停滯成為共識。

中共嚴管網路 封殺躺平言論

陸委會表示，中共當局高舉「共同富裕」大旗，用激烈手段整頓經濟壟斷，加強網路監管與封殺相關「躺平」言論，藉此消弭社會不滿情緒，但「躺平」文化對中國經社未來發展的衝擊與影響，值得進一步觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法