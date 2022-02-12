四方安全會談 深化聯手制中

「四方安全對話」四國外長會議十一日在澳洲墨爾本召開。（由左至右）為澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生、澳洲總理莫里森、日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯。（路透）

2022/02/12 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕「四方安全對話」（Quad）十一日在澳洲墨爾本召開外長會議，四國外長就北京在印太地區的獨斷行徑、俄羅斯與烏克蘭間的危機、氣候變遷、武漢肺炎疫情及全球供應鏈之挑戰等廣泛領域進行討論。四國外長在會後聲明中誓言加深合作，「確保印太地區不受脅迫」，被視為是暗批中國。

同意擴大Quad成員 納入對話夥伴

美國國務卿布林肯、日本外相林芳正、印度外長蘇杰生及澳洲外長潘恩齊聚，矢言深化此一戰略安全聯盟。東道主澳洲總理莫里森致詞時凸顯Quad在建立民主國家間合作的重要性，表示「我們……要奮起反抗那些將尋求脅迫我們的人」。雖未點名中國，但莫里森說，美日印皆了解「澳洲至今身處的威逼與壓力」。

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四國外長也同意莫里森所提擴大Quad成員，納入「對話夥伴」的建議，並討論如何與其他多邊組織如「東南亞國協」加強合作。潘恩抨擊中俄聯盟「令人憂心，因為它不代表一種符合…自由、開放和保護領土完整的主權之雄心的全球秩序」。

布林肯：與盟邦共同捍衛中國威脅

布林肯則在會前明言，「我們都對近年來中國已在其國內及區域內行事更具侵略性的情況有所擔憂」，但就爆發衝突而言，「沒有什麼是不可避免」。他強調，為捍衛遭中國威脅之基於規則的體系，美方必須與其盟邦站在一起。

四名外長亦商討區域內的人道和災難應變，另就協助其他印太夥伴確保航行飛越自由與打擊非法捕魚達成共識，也同意加強在勒索軟體攻擊等網路及反恐上的合作。在會後的聯合聲明中，四國譴責北韓破壞穩定的彈道飛彈試射舉動，重申北韓應完全非核化、支持與鞏固基於規則的多邊貿易體系和反對強制經濟手段的承諾。此外，四國致力在年底前援贈至少十億劑武肺疫苗。

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