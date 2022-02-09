傳遞完聖火 維族女「銷聲匿跡」

來自新疆的20歲越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（左）4日擔任北京冬奧聖火的火炬手，但在賽事結束後，不知去向。（路透）

2022/02/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北京冬季奧運會四日舉行開幕式，中國派出廿歲的維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang）傳遞聖火，但外國媒體指出，衣拉木江在賽事上成績並不出色，翌日比賽過後就「人間蒸發」，不知去向，派她傳遞聖火的政治用意濃厚。美國政府則抨擊中國以維吾爾族運動員傳遞聖火，別有用心，強調不會讓北京當局轉移其涉及侵犯人權及種族滅絕的焦點。

華爾街日報報導，衣拉木江五日參與滑雪越野賽，在首秀獲得四十三名後，便從鎂光燈下消失。比賽結束後，她與其他三名中國運動員並未出現在「混合採訪區」（運動員無需回答媒體提問即可通過），國際奧委會和中國奧委會均未對此置評。

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報導指出，當衣拉木江出現在電視上後，中國官方媒體隨即播放她的家人觀看轉播歡呼的模樣，但有網友認為這一切都是表演。美國馬里蘭州霜堡州立大學副教授、新疆問題專家馬海雲告訴路透，中國選出一名維族運動員點燃聖火，是要回應西方批判北京當局對維族實施種族滅絕或迫害，及強行少數族裔漢化，但他認為這不會產生太大影響。

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德六日痛批中國選擇衣拉木江擔任冬奧開幕最後一名火炬手是「別有用心」，「這是中國試圖分散我們對於當前真正問題的關注，維吾爾人正遭受迫害，而且維吾爾人是中國侵犯人權的受害者。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）七日也說，「我們不能讓這件事分散我們的注意力，我們確實在中國看到侵犯人權和種族滅絕的行為。」她重申，這就是美國政府不派出外交代表出席北京冬奧的原因；外交的確很複雜，但美國不會允許中國透過此事，試圖從發生在許多中國人民身上的事情轉移焦點。

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