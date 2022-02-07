給中國出難題》聯國秘書長提新疆 譚德塞促武肺溯源

聯合國秘書長古特瑞斯（左）會晤中國國家主席習近平，提及新疆人權問題。（美聯社）

2022/02/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府的諸多不良行徑，使北京冬季奧運會籠罩在層層陰霾之下。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，近日均藉由北京冬奧開幕的機會，分別在會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強時，提及新疆人權和武漢肺炎溯源等中方避之唯恐不及的敏感議題。與此同時，中國女子網球好手彭帥的處境，也在冬奧期間再次成為國際媒體追蹤的焦點。

古特瑞斯在冬奧場邊會晤習近平、中國外交部長王毅時，當面向對方表示，希望聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）與中國當局的聯繫，可促成曾擔任智利總統的高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）到中國進行一趟「可信的訪問」（credible visit），包括前往充滿爭議的新疆地區。中國官方「新華社」也報導該次會晤，但刻意避提人權議題。

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OHCHR上月透露，正與北京協商今年上半年訪問新疆，並表明不受監控地接觸當地人民和官員，才是此行重點。香港「南華早報」上月則披露，北京已同意巴舍萊在冬奧結束後訪疆，但必須是一趟與調查無關的「友好」訪問。據了解，OHCHR原本計畫在冬奧前夕發布新疆人權報告，卻在上月底表示無法如期發布，可能正是中方提出的訪疆條件。

與此同時，世衛秘書長譚德塞繼前年一月後再次訪問北京，並在與中國總理李克強的會面中，討論有必要在科學與證據的基礎之上追溯武肺源頭。世衛去年新成立常設組織「新病原起源國際科學諮詢小組」（SAGO）後，曾呼籲中國提供疫病原始數據，但中方一概以病患隱私為由拒絕，也一再否認病毒可能存在人為因素的說法。

巴赫見彭帥？ 國際奧會三緘其口

另一方面，中國女網健將彭帥去年自揭曾遭前副總理張高麗性侵後，行蹤和處境始終成謎；國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）聲稱，已和彭帥約好冬奧期間在北京碰面。IOC六日在例行記者會上，再次遭到西方媒體質問彭帥下落及何時可與巴赫見面，但IOC發言人亞當斯（Mark Adams）僅稱「情況很複雜」，對進度三緘其口，也不願公布磋商細節。國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）也警告，彭帥的案例正好顯示，外國運動員在中國境內為人權發聲可能遭遇的巨大風險。

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