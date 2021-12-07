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    抗Omicron 美將加速批准改良版疫苗

    佛奇（路透）

    佛奇（路透）

    2021/12/07 05:30

    蔓延52國家地區 美17州有病例

    〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎最新變種病毒Omicron，自十一月最早在南非出現以來，截至台灣時間六日晚間，已蔓延至五十二個國家和地區，俄羅斯、克羅埃西亞、阿根廷、泰國、尼泊爾、拉脫維亞和斐濟六日都通報出現首起確診病例，美國境內則有加州等十七州通報確診病例，比例已超過全國三分之一，所幸許多病例已完整接種疫苗且症狀輕微。

    華爾街日報五日報導，為對抗Omicron變種病毒，美國政府準備盡快批准改良後的武肺疫苗緊急授權使用。食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）已討論有關簡化改良疫苗的授權程序，官員已與疫苗製造商會面，為數據資料的類型制定指引，俾便迅速評估改良疫苗的安全性和效力。美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也說，將迅速跟進ＦＤＡ。

    ＦＤＡ最快可望本週授權美國輝瑞大藥廠與德國BioNTech公司合作研發的武肺疫苗追加劑，提供全美十六歲及十七歲青少年施打。美國政府六日要求搭機赴美旅客，都必須出示登機前一天接受核酸檢測呈陰性的證明。

    南非一項針對住院治療的確診者所做的小型研究顯示，快速傳播的Omicron引發重症的機率要比至今已知變種病毒來得低，且症狀較輕微。不過，該研究的作者群和科學家仍提醒，不宜過早判定Omicron的毒性比其他變種病毒低，尤其它的傳染力明顯較高，而全美人口迄今僅約六十％完成疫苗接種，又有跡象顯示現有疫苗對Omicron恐怕無效。

    佛奇︰感染者住院率未驚人攀升

    美國國家過敏和傳染病研究院（ＮＩＡＩＤ）院長佛奇在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目中表示，儘管目前還不宜對Omicron下定論，但南非通報的資訊顯示，感染者的住院率並未驚人攀升，顯示其嚴重性似乎不大，「令人稍感振奮」。

    不過，AZ疫苗研發團隊領袖、牛津大學教授吉伯特（Sarah Gilbert）仍警告，現有疫苗對Omicron的預防效力可能降低，而且疫情尚未落幕，下場大流行恐將更為致命。

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