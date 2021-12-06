抗中須升級 美空軍部長籲「舊機換新機」

美國空軍部長肯達爾四日表示，美國必須儘快替換舊型戰機，方能應對日漸茁壯的中國軍隊。（取自美國空軍官網）

2021/12/06 05:30

空軍參謀長︰淘汰舊機種 納入更多F-35等新型戰機

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了因應中國全面擴張軍備的威脅，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）四日表示，美軍應淘汰多款老舊戰機，並引進更能對抗中國的新型戰機，「如果它們無法威脅中國，為何我們還要使用？」據了解，空軍已在二○二二年財政年度預算提案中，要求淘汰A-10攻擊機、F-15C戰鬥機、KC-135空中加油機、C-130運輸機等機種。

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美國「國防新聞」報導，肯達爾表示，美國空軍現役的MQ-9「死神」無人偵察機、C-130運輸機、A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機及舊型空中加油機等，都是應該汰換的機種；雖然這些機種過去二十年在中東反游擊戰上發揮作用，但很難在美國與中國的衝突中派上用場。

肯達爾在加州雷根總統圖書館的「雷根國防論壇」上指出，中國專注於軍事現代化，企圖挫敗高價值的美國軍事裝備，而美國擁有的該等級裝備數量相當少。他認為美國必須對此一狀況有所回應，但軍備更新計畫經常遭遇國會議員阻撓，因為他們不希望自己的選區喪失相關工作機會。

陸軍部長︰美基礎設施恐遭中國網攻

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）同日受訪時附和肯達爾的論點，強調必須淘汰部分老舊戰機，以納入更多F-35等新型戰機。布朗認為，不適合在強度更大的競爭環境中使用的機種，以及老舊或維修費用高昂的機種，均應率先退役。

據報導，美國空軍過去二十年來主要在相對寬鬆的中東空域執行任務，毋須擔心敵軍先進的防空系統，但若對手是實力伯仲之間的中國，對方已具備阻止美國進入其領空的重要武器，戰況就可能發生變化。

除了美國國防部長奧斯汀在同一場合關切台海情勢外，陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）則提醒，一旦美中因台灣爆發衝突，美方的基礎設施可能遭到一連串猛烈的網路攻擊，輸電網絡、交通設施都是潛在目標，不僅影響美國調動軍隊，也會對一般民眾帶來衝擊。

眾議員警告︰台海衝突不會侷限於台海

聯邦參議院軍事委員會主席瑞德（Jack Reed）認為，中國攻台不會如同第二次世界大戰西方盟軍登陸法國諾曼第的「D日」（D-day），而是一場必須耗費數月籌備的行動，屆時網路攻擊會是重要手段，「我們必須為此建立防備。」聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）則提到，華府必須對此進行兵推，並向下傳達美國基礎設施遭受破壞性網路攻擊的可能性，「在台海衝突中，發生的事不會侷限於台海。除非我們改弦易轍，否則我們可能在第三次世界大戰開始前就輸了。」

美國空軍部長肯達爾、空軍參謀長布朗等人都認為，美軍有必要儘快讓老舊戰機退役，汰換成更先進的F-35系列戰機。（法新社檔案照）

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