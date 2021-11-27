新變種病毒強襲 疫苗保護力降4成

南非成為武肺新變異株「B.1.1.529」的主要肆虐地，多國已先後暫停飛往南非主要大城約翰尼斯堡的航班。（美聯社）

2021/11/27 05:30

恐比Delta更具傳染力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕非洲最先驗出的武漢肺炎新變種病毒株「B.1.1.529」，具有卅二個棘蛋白突變點，為已知突變最多的武肺變異株，可能比Delta變異株更具傳染力，並使現有疫苗保護力降低四十％，全球已有四地傳出近百起病例。而英、法、德、日、星、菲律賓、以色列等國已率先對非洲多國祭出旅行禁令，力阻病毒入侵。

非洲多國被祭旅行禁令

與此同時，世衛組織（WHO）廿六日將針對「B.1.1.529」召開技術諮詢小組會議，討論該變異株的傳染力及其對疫苗和治療方法的影響，將先決定是否列入「需留意變異株」或「高關注變異株」，再決定是否以希臘字母Nu加以命名。

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４地傳出近百起病例

世衛指出，全球目前通報的「B.1.1.529」確診個案不到一百例，本月中旬最先從非洲南部內陸國家波札那出現，迄今定序出四例；之後在南非快速蔓延，以最大城約翰尼斯堡所在的豪登省最嚴重，且疫情可能已傳至其他八個省分，迄今至少七十七起相關確診病例。南非科學家甚至警告，豪登省每日新增約千起病例中，恐有高達九成是「B.1.1.529」。香港亦發現兩起病例，源頭應為一名從南非抵達香港的印度籍男子；以色列則在廿六日通報首起病例，為馬拉威返國男子，還有另兩人正在等待檢驗結果。比利時廿六日也宣布，在一名從埃及返國、未注射疫苗男子身上，確診出歐洲第一例「B.1.1.529」。

多國已率先採取防範措施，英國、日本、荷蘭等國宣布暫停南非、波札那、納米比亞、辛巴威、賴索托、史瓦帝尼六國航班，且入境人士將強制隔離。以色列、義大利、法國、捷克、奧地利、新加坡等國則宣布，將南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞、史瓦帝尼七國列入警戒區，祭出不同程度的隔離、檢測等措施。

目前最令人憂心的變異株

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，將建議及協調成員國啟動「緊急煞車」機制，禁止來自非洲南部的航空旅行。德國也預計將南非及鄰近國家列入「病毒變異地區」，即使完整接種疫苗，仍須強制隔離十四天。

英國衛生安全局直言，「B.1.1.529」是他們見過最複雜、最令人憂心的變異株，與原始病毒的棘蛋白截然不同，不論是曾染疫或施打疫苗產生的免疫力，效果都可能降低；衛生大臣賈維德也指其棘蛋白突變可能是Delta病毒株的兩倍，恐更具傳染力。英國鼓勵四十歲以上及高風險族群儘快施打加強劑。此外，以色列總理班奈特也警告，國家「正在緊急狀態邊緣」。

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