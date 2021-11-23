7月才在南海搗「彈」 習向東協保證「不稱霸」

中國與東協22日舉行視訊峰會，中國國家主席習近平聲稱，中國不會尋求稱霸，亦不會以大欺小。（美聯社）

2021/11/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和東南亞國家協會（ASEAN）二十二日舉行雙方建立對話關係三十週年的視訊峰會，中國國家主席習近平在會中強調，中國不會尋求稱霸，也不會以大國之姿霸凌小國。然而，英國「金融時報」同日披露，中國人民解放軍七月間試射可搭載核彈頭的高超音速武器，疑似在南海上空飛行期間發射另一枚飛彈，可能使外國防空系統失去作用。

中國「新華社」報導，習近平在峰會上強調，中國以前、現在、未來都是東協的「好鄰居、好朋友、好夥伴」，中國堅決反對霸權及權力政治，永遠不會尋求霸權，更不會以大欺小，最後更宣布雙方將建立「全面戰略夥伴關係」。據了解，中國和許多國家和區域組織建立「夥伴關係」，不同的用字遣詞代表等級高低，例如中國和俄羅斯即為最高等級的「全面戰略協作夥伴關係」。

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習近平還說，中國支持東協建立無核區域，願儘早簽署「東南亞無核武器區條約」議定書，同時也將發揮「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）作用，儘早啟動中國和東協自由貿易區建設，並加碼進口一千五百億美元農產品，以及提供一．五億劑新冠肺炎疫苗等。

「軌道轟炸系統」推進高超音速武器 脫離美飛彈防禦範圍

然而，儘管習近平向東協十國保證不稱霸，但中國仍持續因主權爭議在南海與周邊國家衝突。金融時報引述熟悉情報人士披露，中國七月二十七日測試高超音速滑翔載具（HGV）時，在飛越南海上空大氣層的過程中，成功發射另一枚飛彈，但沒有明顯目標，最後落入海中。部分五角大廈專家認為是一枚空對空飛彈，也有人認為是用來摧毀防空系統，使外國無法攔截高超音速飛彈。

據報導，中國此次試射的高超音速滑翔載具是由「軌道轟炸系統」（OBS）火箭推進太空，並飛越南極，使武器脫離美國飛彈防禦系統的涵蓋範圍。由於美國飛彈防禦系統主要防衛經北極路徑的飛彈，「軌道轟炸系統」賦予中國更多打擊美國目標的路徑。事實上，冷戰時期的蘇聯也曾部署「部分軌道轟炸系統」（FOBS），但較不先進，也不能攜帶高超音速滑翔載具。

報導指出，美國和俄羅斯兩國多年來也持續發展高超音速武器，但美國國防部先進研究計畫局（DARPA）的專家仍不清楚中國如何克服物理限制，從飛行速度至少是五倍音速的飛行載具，發射另一枚飛彈。這也再次凸顯，中國在此一領域的發展遠超過美俄。

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