逼員工拉高中國排名 世銀經商環境報告喊卡

現任國際貨幣基金總裁喬治艾娃遭一份最新公布的獨立調查報告指控，曾在任職世界銀行高層期間為中國喬經商環境名次而施壓下屬。（法新社檔案照）

2021/09/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕十六日公布的一份獨立調查報告顯示，世界銀行（World Bank）的多名高層施壓員工為中國加分，以提升中國在經商環境報告（Doing Business）中名次，引發中國勢力是否已深入世銀的質疑以及對世銀高層判斷力的批評。被控施壓的前世銀高層之一、現任國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）否認指控，世銀則以調查結果引發風紀疑慮而宣布取消整個經商報告。

這份調查報告是威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）應世銀風紀委員會要求所製作，報告中稱，當時的世銀行長金墉的辦公室工作人員，「直接與間接施壓」改變世銀報告方法以便幫中國加分，而且有可能是金墉授意而為。報告中還說，時值世銀尋求中國支持大幅增資，時任世銀執行長的喬治艾娃與重要顧問德加科沃（Simeon Djankov）施壓世銀員工明確改變中國的數據點，以及提升中國在經商環境報告上的名次。

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改變數據方法後，中國在二○一七年十月公布的「二○一八經商環境報告」中的名次，從草稿中的八十五名一舉上升七名，來到七十八名。

喬治艾娃否認曾為中國喬名次而施壓下屬，稱她完全不同意該調查報告的發現與解讀，並已向IMF執行董事會簡報。金墉與德加科沃則尚未就調查報告結果發表評論。

美國財政部則稱此調查報告是「茲事體大的發現」，正在進行分析，以捍衛重要國際金融機構的廉正。美國是世銀與IMF最大股東，財政部負責相關事務。

沙國、阿聯等國數據也有問題

除了中國，調查報告還發現「二○二○經商環境報告」也有問題，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與亞塞拜然和排名有關的數據也涉及施壓，但無證據顯示世銀總裁辦公室或執行董事會涉案。

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