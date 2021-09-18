逼員工拉高中國排名 世銀經商環境報告喊卡
〔編譯張沛元／綜合報導〕十六日公布的一份獨立調查報告顯示，世界銀行（World Bank）的多名高層施壓員工為中國加分，以提升中國在經商環境報告（Doing Business）中名次，引發中國勢力是否已深入世銀的質疑以及對世銀高層判斷力的批評。被控施壓的前世銀高層之一、現任國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）否認指控，世銀則以調查結果引發風紀疑慮而宣布取消整個經商報告。
這份調查報告是威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）應世銀風紀委員會要求所製作，報告中稱，當時的世銀行長金墉的辦公室工作人員，「直接與間接施壓」改變世銀報告方法以便幫中國加分，而且有可能是金墉授意而為。報告中還說，時值世銀尋求中國支持大幅增資，時任世銀執行長的喬治艾娃與重要顧問德加科沃（Simeon Djankov）施壓世銀員工明確改變中國的數據點，以及提升中國在經商環境報告上的名次。
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改變數據方法後，中國在二○一七年十月公布的「二○一八經商環境報告」中的名次，從草稿中的八十五名一舉上升七名，來到七十八名。
喬治艾娃否認曾為中國喬名次而施壓下屬，稱她完全不同意該調查報告的發現與解讀，並已向IMF執行董事會簡報。金墉與德加科沃則尚未就調查報告結果發表評論。
美國財政部則稱此調查報告是「茲事體大的發現」，正在進行分析，以捍衛重要國際金融機構的廉正。美國是世銀與IMF最大股東，財政部負責相關事務。
沙國、阿聯等國數據也有問題
除了中國，調查報告還發現「二○二○經商環境報告」也有問題，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與亞塞拜然和排名有關的數據也涉及施壓，但無證據顯示世銀總裁辦公室或執行董事會涉案。