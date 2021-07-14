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    拜登示警 香港經商風險增大

    十三日為二○一○年諾貝爾和平獎得主、中國民運人士劉曉波逝世四週年，在「港區國安法」籠罩下的香港，仍有「社會民主連線」等民主派人士聚集在北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）外抗議，呼籲中國政府釋放所有在押的異議人士。德國等世界各地也舉辦相關悼念活動，國際筆會和平委員會副主席廖天琪表示，除了悼念劉曉波，更要聲援香港。（法新社）

    十三日為二○一○年諾貝爾和平獎得主、中國民運人士劉曉波逝世四週年，在「港區國安法」籠罩下的香港，仍有「社會民主連線」等民主派人士聚集在北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）外抗議，呼籲中國政府釋放所有在押的異議人士。德國等世界各地也舉辦相關悼念活動，國際筆會和平委員會副主席廖天琪表示，除了悼念劉曉波，更要聲援香港。（法新社）

    2021/07/14 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國《金融時報》十三日報導，鑑於中國加強控制香港，美國總統拜登將對在香港營運的美國企業發出經營風險警告，這些風險來自中國政府有能力獲取外國企業儲存於香港的數據，以及六月十日通過的《反外國制裁法》。此外，拜登還將針對中國鎮壓香港民主運動，以及對新疆維吾爾族穆斯林的「種族滅絕」，發動更多制裁措施。

    五名熟悉決策的知情人士透露，美國政府十三日將更新川普政府去年對新疆狀況發布的警告；警告經營風險的商務建議，也將強調美國企業若無法確保供應鏈不涉及新疆勞動力，可能面臨的聲譽、經濟與法律風險。

    另名相關人士透露，美國政府內部對此仍有異議，部分官員憂心發布示警將阻礙美國企業在關鍵金融中心的運作。鷹派人士認為，企業必須掌握其所作所為的風險性質。

    在香港問題方面，知情人士透露，拜登可能會針對駐港中國官員祭出更多制裁措施，也將提及近期發生的事件，例如被迫關閉的香港《蘋果日報》及創辦人黎智英。白宮也考慮允許面臨潛在政治迫害的香港公民，在簽證到期後繼續留在美國，但這項政策仍在討論中，料不會在本週提出。

    許多美國企業去年就已對港區國安法表達不安，因為該法允許中國政府獲取儲存於香港的數據。而中國全國人民代表大會近期表決通過的《反外國制裁法》竟能適用於香港，更令美國企業感到震驚。《反外國制裁法》授權中國政府查封外國組織和個人在中國的財產，盼能減輕西方國家就貿易、香港與新疆等議題的施壓。

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