防疫等級調降不久 南韓疫情轉嚴峻

南韓武漢肺炎疫情反撲，單日新增確診病例已連續六天破千。圖為南韓第二大城釜山市知名的「海雲台海灘」上，一個告示牌寫著在該海水浴場內，遊客必須戴口罩。（歐新社）

2021/07/13 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓政府本月一日才將武漢肺炎防疫等級調降，放寬公共場所營業時間和群聚人數上限，但在傳染力極高的Delta變種病毒來勢洶洶下，單日確診病例竟已連續六天破千。鑑於第四波疫情嚴峻，南韓當局九日緊急宣布將由首爾市、京畿道與仁川市組成的「首都圈」防疫等級，一口氣升至最高的四級，自十二日起實施，為期十四天。

南韓十二日通報，十一日全國一一○○例確診，創武肺疫情在當地出現以來，週日的新增確診數新高，所幸僅一起死亡病例。十一日確診數雖比十日減少二二四例，但因適逢週日，篩檢量大減，難以視為疫情降溫。

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首都圈升至4級警戒

截至十一日，南韓累計十六萬九一四六例確診、二○四四例死亡，尤其首都圈以外地區的社區感染案例在全韓的占比逐日升高，十一日為二十七．一％，凸顯疫情正從首都圈向全國蔓延。首都圈的占比則高達七十二．九％。

南韓針對武肺疫情的中央應急處置本部十二日呼籲民眾嚴格遵守防疫措施，例如每晚六點後即禁止兩人以上群聚，婚喪喜慶儀式僅限親屬參加。上週，首都圈的Delta病毒檢出率為英國Alpha變種病毒的兩倍多，因此Delta病毒株在南韓成為主要變異病毒的時間，恐怕會比南韓保健福祉部疾病管理廳預測的更早，不排除就在八月。

疾管廳十二日預估，若疫情持續惡化，到八月中旬，全韓單日新增確診者恐多達二三三一人，除非專門針對首都圈的最高等級防疫措施奏效，八月底單日新增確診數才可能降至七百以下。

南韓高麗大學醫學院教授千丙哲預估，即使調升防疫等級，單日確診數也不會立即變少，恐持續增至一四○○到一五○○例。新一波疫情也可能打亂南韓政府的經濟復甦計畫，南韓央行五月間將今年度國內生產毛額（GDP）成長率上修至四％的目標，恐出現變數。

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