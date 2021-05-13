中國趁疫大外宣 洗白形象

中國捐贈中國國藥（Sinopharm）的武漢肺炎疫苗給孟加拉，駐孟加拉大使李極明（左）十二日在捐贈儀式上，將一批疫苗交給孟加拉衛生部長馬勒克（Zahid Maleque，中）、外交部長摩門（A. K. Abdul Momen，右）。（歐新社）

2021/05/13 05:30

對中國印象 較疫情初期還好

〔編譯管淑平／綜合報導〕最初在中國武漢爆發的武漢肺炎疫情肆虐全球，在各國忙著對抗疫情之際，中國卻趁機大肆進行大外宣，國際記者聯盟（IEJ）一份報告指出，儘管這場疫情起源於中國，但是中國的全球形象卻受惠於疫情，到去年底調查全球五十國有關中國的報導，超過一半對中國的印象較疫情初期明顯正面許多。

北京形塑抗疫成功 再散播假新聞扭曲事實

這份報告由墨爾本大學新聞系高級講師林慕蓮（Louisa Lim）、研究員貝爾金（Julia Bergin），以及蒙納許大學新聞系教授李德伯格（Johan Lidberg）共同撰寫，調查五十國，其中僅不到四分之一的國家在疫情發生一年後，對中國的報導比爆發初期還要負面，而歐洲對中國印象好轉最明顯。

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北京向來利用新華社、中國日報等國營媒體與外媒簽訂內容共享協議等，設法在外媒植入對其正面論述，同時封殺對其不利的報導。疫情則扮演催化劑作用，被稱為「戰狼外交官」的中國官員利用社群媒體大舉向全球輸出中國「抗疫成功」的說法，再由各地大使、外交部發言人和收錢辦事的網路水軍放大這些訊息，同時將全世界注意力轉移到西方國家的防疫失敗。

瞎扯義大利疫情 比武漢還早

中國也動員旗下媒體所有海外頻道散播假資訊、經操弄扭曲的資訊或事實，並且利用扣發簽證、驅逐記者等手段打擊外媒在中國境內報導，使外媒對中國事務報導出現真空期，中國趁機提供中國官媒報導內容。報告說，義大利就是中國假資訊行動的一大目標，去年底環球時報英文版報導指稱，義大利可能「比武漢還要早」爆發疫情，新華社YouTube頻道「New China TV」播出義人在陽台上大喊「謝謝中國」的影片，但原始影片是義大利人拍手向醫護致敬。一名義大利記者稱，「這種假新聞甚至來得比病毒還快」。

專門研究假新聞的「數位鑑識中心」在塞爾維亞就鑑別出三萬篇由塞爾維亞帳號發出、包含中國和塞爾維亞關鍵字的推文，內容均為讚揚中國施援，抨擊歐盟不伸援手。這三萬篇推文超過七十％由親塞爾維亞政府一支龐大的機器人帳號網路發出，一名該國記者說，塞國總統武契奇「幫中國辦事」。

IEJ調查的國家中，超過八成都對其國內媒體呈現經扭曲的資訊有所憂慮，而將這些不實資訊歸咎於中國的比例，與歸咎俄羅斯和美國者相當。不過，也有約六成的受訪國家不確定這些假資訊出自何方之手。

林慕蓮提醒，各國記者與媒體應該認知中國提供的免費內容為其大外宣提供了切入點，記者受北京邀請參加免費參訪，也應清楚認知自己在中國大外宣中扮演什麼角色。

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