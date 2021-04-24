新疆種族滅絕 英下院表態
認定中國惡行 促首相跟進
〔編譯茅毅／綜合報導〕掌控英國立法實權的下議院（平民院），廿二日無異議通過表決，認定中國新疆的維吾爾族和其他種族、宗教少數，正遭受「種族滅絕」，並呼籲英國政府履行其在「防止及懲治滅絕種族罪公約」下的義務。英國乃繼美國、加拿大及荷蘭後，全球第四個政府或國會做出如此認定的國家。
英相僅認定中國侵害維族人權
英國首相強森領導的政府，則再次迴避認定，僅稱是主要針對新疆穆斯林維族社群的「大規模」人權侵害。路透報導認為，下議院通過認定，將進一步施壓強森的閣員，加大批評北京的力道。英國政府迄今已制裁部分中國官員，並採取規範，企圖防止與新疆有關聯的貨品，進入英國的供應鏈。惟大多數英國國會議員並不滿意，要內閣成員做出更大動作。
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該動議由執政的「保守黨」下議院議員加尼（Nusrat Ghani）提出。英國政府雖反對該動議，但強森的閣員並未投反對票。她指稱，新疆的維族人正受「反人類罪」和種族滅絕所苦，呼籲英國政府運用國際法，阻止此事。她認為，新疆發生的情況，證明其符合種族滅絕定義的五個判準：全部或局部消滅一個民族、人種、種族或宗教團體。
顯見英國會對中越來越不滿
保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）則宣告此乃「歷史的一刻」。他三月也被中方以散布謊言與錯假訊息為由而制裁，但他反稱自己戴上了「榮譽勳章」。該動議雖表決通過，但並不具拘束力，即端視英國政府決定是否採取行動。英國廣播公司（BBC）報導認為，這是英國國會對中國政府的不滿聲浪越來越高漲的一個跡象。
對此，英國外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）再度向國會闡述政府一貫立場，即任何將新疆的人權侵害描述為種族滅絕的決定，都將必須由英國或國際的法院，在考量一切可得的證據後決定。他表示，英國會透過聯合國加強施壓北京。有些英國國會議員則擔憂，由於一月就任的美國總統拜登，已延續前總統川普政府認定中國在新疆犯下種族滅絕罪的立場，因此英國恐跟不上其盟邦劍指中國的腳步。
中國外交部發言人趙立堅廿三日反批，新疆存在種族滅絕乃「國際反華勢力炮製的彌天大謊」。中國政府及新疆各族人民堅決反對，強烈譴責。他還要英國國會議員「多管管自己的事情」，為選民多做點實事。