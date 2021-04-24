新疆種族滅絕 英下院表態

英國下議院廿二日無異議表決認定中國在新疆對維吾爾族等少數民族犯下種族滅絕。圖為當天維族社群在倫敦舉標語呼籲英國對新疆維族伸出援手。（法新社）

2021/04/24 05:30

認定中國惡行 促首相跟進

〔編譯茅毅／綜合報導〕掌控英國立法實權的下議院（平民院），廿二日無異議通過表決，認定中國新疆的維吾爾族和其他種族、宗教少數，正遭受「種族滅絕」，並呼籲英國政府履行其在「防止及懲治滅絕種族罪公約」下的義務。英國乃繼美國、加拿大及荷蘭後，全球第四個政府或國會做出如此認定的國家。

英相僅認定中國侵害維族人權

英國首相強森領導的政府，則再次迴避認定，僅稱是主要針對新疆穆斯林維族社群的「大規模」人權侵害。路透報導認為，下議院通過認定，將進一步施壓強森的閣員，加大批評北京的力道。英國政府迄今已制裁部分中國官員，並採取規範，企圖防止與新疆有關聯的貨品，進入英國的供應鏈。惟大多數英國國會議員並不滿意，要內閣成員做出更大動作。

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該動議由執政的「保守黨」下議院議員加尼（Nusrat Ghani）提出。英國政府雖反對該動議，但強森的閣員並未投反對票。她指稱，新疆的維族人正受「反人類罪」和種族滅絕所苦，呼籲英國政府運用國際法，阻止此事。她認為，新疆發生的情況，證明其符合種族滅絕定義的五個判準：全部或局部消滅一個民族、人種、種族或宗教團體。

顯見英國會對中越來越不滿

保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）則宣告此乃「歷史的一刻」。他三月也被中方以散布謊言與錯假訊息為由而制裁，但他反稱自己戴上了「榮譽勳章」。該動議雖表決通過，但並不具拘束力，即端視英國政府決定是否採取行動。英國廣播公司（BBC）報導認為，這是英國國會對中國政府的不滿聲浪越來越高漲的一個跡象。

對此，英國外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）再度向國會闡述政府一貫立場，即任何將新疆的人權侵害描述為種族滅絕的決定，都將必須由英國或國際的法院，在考量一切可得的證據後決定。他表示，英國會透過聯合國加強施壓北京。有些英國國會議員則擔憂，由於一月就任的美國總統拜登，已延續前總統川普政府認定中國在新疆犯下種族滅絕罪的立場，因此英國恐跟不上其盟邦劍指中國的腳步。

中國外交部發言人趙立堅廿三日反批，新疆存在種族滅絕乃「國際反華勢力炮製的彌天大謊」。中國政府及新疆各族人民堅決反對，強烈譴責。他還要英國國會議員「多管管自己的事情」，為選民多做點實事。

維族人士舉標語、英國國旗及東突厥斯坦旗幟在倫敦示威，呼籲國際社會聲援新疆。（法新社）

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