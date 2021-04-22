美戰略競爭法案反中挺台 參院剩一關

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲，三月出席美國國際開發署署長被提名人鮑爾任命聽證會。（路透檔案照）

2021/04/22 05:30

兩黨合作提案 強化與台灣夥伴關係

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會廿一日審議跨黨派議員提出的「戰略競爭法案（Strategic Competition Act of 2021）」，可望順利過關，交全院表決。這項法案旨在強化美國在多方面抗衡中國影響力的能力，除要求美國政府強化與台灣的夥伴關係，也將加強審查美國學術研究機構接受外國贈禮及與外國之合作案。

與台灣政府往來 如同他國

參院外委會廿一日審議該案，討論議員提出之修正內容後，將表決是否送交全院審議。一名民主黨議員助理廿日表示，議員共提出約一百五十處修正，「兩黨對這項法案及對於如何更廣泛地因應中國和印度—太平洋地區，有廣泛共識。」

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遏制中國惡意影響力

「戰略競爭法案」由參院外委會主席、民主黨籍議員梅南德茲、共和黨籍首席議員里契共同提出，分五大章節，涵蓋經濟、科技方面，以及中國的惡意影響力行動、軍事擴張，香港、新疆維吾爾族人權問題等。有關台灣部分，要求美國政府強化與台灣的夥伴關係，不應對與台灣官方往來設限制，應以與其他外國政府往來相同基礎、相同用語和禮節，與台灣民選政府往來。

嚴審學術機構外國合作案

在遏制中國惡意影響力行動上，法案尋求擴大美國政府「海外投資委員會（CFIUS）」對高等教育、研究機構與外國合作之監督權，包括學術機構收受外國個人或實體價值滿一百萬美元之財物贈禮、合作案合約，或者連續兩學年直接或間接收受同對象價值總計滿一百萬美元之贈禮、合約，相關合約與「關鍵科技」之研發是否有關係，並給予對方取得該機構之任何實質非公開之技術資訊，以及附帶院所人事聘用等條件的贈禮或合約；該委員會有權對審查案件訂出條件或者建議總統簽令封殺。

美國教育部資料顯示，二○一九年七月到去年九月之間，中國提供美國大學的資金達二億二千六百萬美元，為全球各國對美大學挹注資金之冠。

參議院外交委員會共和黨首席議員里契，一月出席美國駐聯合國大使被提名人任命聽證會。 （彭博檔案照）

美2021戰略競爭法案第2章－212、213條強化美台關係

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