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    黑人命貴案判決將出爐 全美「警」戒

    為防止民眾因判決結果不如預期，發起新一波暴動，明尼亞波里斯市警方特別加強戒備，圖為明市第3區警局四周架設抵禦暴民攻擊的鐵絲網。 （美聯社）

    為防止民眾因判決結果不如預期，發起新一波暴動，明尼亞波里斯市警方特別加強戒備，圖為明市第3區警局四周架設抵禦暴民攻擊的鐵絲網。 （美聯社）

    2021/04/21 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國明尼蘇達州明尼亞波里斯市44歲白人警察蕭文（Derek Chauvin），2020年5月25日涉嫌執法過當、殺害非裔男子佛洛伊德一案，在長達3週的審判後，19日起由陪審團審議。為防止民眾因判決結果不如預期，發起新一波暴動，明市與全美多個城市的警方正加強戒備，明市法院大樓外已被圍上鐵絲網，武裝國民兵也被派遣至法院駐守。

    明尼蘇達州州長華茲19日先發制人，宣布明市都會區進入緊急狀態，要求其他州提供維安援助。華茲表示，保護非裔美國人的系統性變革是必要的，但他們不能容忍再度陷入混亂，「我們必須保護每條生命與財產」。

    6名白人、4名黑人與2名多種族人士組成的陪審團19日開始審理蕭文的2級謀殺、3級謀殺，與2級過失致死的控罪。當日並進行第一天的討論，但尚未有結果，待20日上午繼續商議。由於蕭文沒有前科，這3項罪名若都成立，法院判決指引建議的最重刑期分別是10.5年、10.5年與4年。

    在結案辯論中，控、辯雙方皆重複播放了佛洛伊德死亡時的影片，特別檢察官施萊克爾向陪審團表示，「相信你們的眼睛」，「這不是執行警務，而是謀殺」，不斷強調蕭文用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子9分29秒，並總結了多名目擊者、警察，與醫學專家的證詞，堅稱蕭文一定知道自己的行為會殺死佛洛伊德。

    蕭文的辯護律師尼爾森則堅稱，佛洛伊德的死與蕭文壓頸無關，主因是他自身的心臟疾病與藥物使用，蕭文應被判無罪，蕭文本人也拒絕認罪。

    審理非裔男子佛洛伊德命案的法院外，19日聚集許多示威民眾，呼籲司法還佛洛伊德一個公道。 （法新社）

    審理非裔男子佛洛伊德命案的法院外，19日聚集許多示威民眾，呼籲司法還佛洛伊德一個公道。 （法新社）

    華爾街日報引述明市居民說法，稱街頭四處可見軍人和軍車部署，「好像我們正為戰爭或其他事情做準備」。圖為19日許多示威民眾聚集，呼籲司法還公道。（美聯社）

    華爾街日報引述明市居民說法，稱街頭四處可見軍人和軍車部署，「好像我們正為戰爭或其他事情做準備」。圖為19日許多示威民眾聚集，呼籲司法還公道。（美聯社）

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