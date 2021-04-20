全球武肺疫情復燃 單週520萬人確診 飆新高

澳洲與紐西蘭19日正式展開雙邊「旅遊泡泡」，澳洲民眾入境紐國無須檢疫和隔離，許多旅客見到久別重逢的親友激動相擁。（歐新社）

2021/04/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕同為防疫模範生的澳洲和紐西蘭，十九日啟動籌備數月的雙邊「旅遊泡泡」（travel bubble），澳洲旅客可免檢疫及隔離入境紐國，為疫後恢復國際交通寫下里程碑。與此同時，全球其他地方的疫情卻不樂觀，過去一週共暴增逾五二○萬例武漢肺炎確診個案，創下疫情爆發以來單週最高紀錄，主因是印度、巴西等人口大國病例持續攀升。

據報導，澳洲多數州去年起已允許紐國民眾免隔離入境，但兩國不時出現零星疫情，令紐國不放心對澳洲全面開放。因此，這次的「旅遊泡泡」是澳洲民眾在疫情爆發後，首次可以入境外國免檢疫隔離，條件是出發前十四天必須待在澳洲境內，且先出示無染疫證明，有症狀者無法登機，抵達後則在機場通過「綠色區域」，與其他入境旅客分開。

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澳洲總理莫里森讚揚這是澳紐兩國的「雙贏」，在振興經濟之餘，也確保人民安全；紐西蘭總理阿爾登也稱頌，這是兩國與世界重新連結的重要一步。當首個捷星航空航班從雪梨起飛抵達奧克蘭時，不少乘客與分別一年多的親友相擁團聚、激動落淚，畫面溫馨感人。今後，澳洲航空、捷星航空每週將提供一二二個航班往來兩地，紐西蘭航空則每週安排三百個來回航班。

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