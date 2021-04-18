兄弟統治古巴62年 卡斯楚時代終結

古巴共產黨中央委員會第一書記勞爾．卡斯楚（左）16日宣布卸下職務，預計將由國務委員會主席狄亞士—卡奈（右）接任，成為國家最高領袖。圖為兩人2016年12月出席國會的畫面。（歐新社檔案照）

2021/04/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一黨專政的古巴共產黨16日起召開5年一度的全國代表大會，高齡89歲的中央委員會第一書記、同時也是國家實質領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro），宣布卸下職責，正式結束1959年推翻獨裁政府的古巴革命以來，他與已故兄長費德爾．卡斯楚（Fidel Castro）長達62年的統治，預計交棒給國務委員會主席（總統）狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

勞爾預計交棒總統

古巴共產黨第8次全國代表大會16日在首都哈瓦那開幕，勞爾向數以百計的黨代表宣布，已經完成使命，將卸任黨第一書記一職，並強調這項決定並非出於被迫。勞爾指出，他對國家的未來懷抱信心，國家不會拋棄革命和社會主義的原則。

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勞爾並未當場宣布接班人選，但他先前表明傾向支持2018年從其手中接下國務委員會主席一職、現年60歲的狄亞士—卡奈，且勞爾步入大會會場時，狄亞士—卡奈也隨行在側。勞爾2006年暫代國務委員會主席，以及2011年正式接任黨第一書記時，均曾啟動諸多社會和經濟改革，可惜無疾而終；而他16日也指出，狄亞士—卡奈將是接替他留下的任務的新世代領袖一員。

與此同時，勞爾也譴責美國前總統川普任內對古巴發動「經濟戰爭」，並指準備好與拜登政府建立「新型態的古美關係」。但白宮新聞秘書莎琪16日表示，美方沒有立即改變對古政策的計畫，民主和人權仍將是美方關切的重點。

古巴去年經歷武漢肺炎疫情、金融改革和美國制裁等，經濟衰退11％，處於1993年來最嚴峻的經濟困境，人民的不滿也與日俱增。分析指出，許多古巴民眾認為，卡斯楚家族代表的「歷史一代」的經濟開放腳步太慢，新領導團隊將面臨加速改革的壓力。

老一輩古巴人表示，會懷念卡斯楚兄弟掌權的時代，但其中的大部分人也坦言，是時候交班了。古巴異議人士則諷刺說，勞爾把權力交給幾乎沒有領袖魅力、也不得民心的人，將令古巴朝著民主更靠近一步。

古巴最高領袖勞爾．卡斯楚（左）16日交出黨內大權，為他與2016年過世的兄長費德爾（右）統治古巴逾60年的歷史劃下句點。圖為兩人1996年12月一同出席紀念活動。（路透檔案照）

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