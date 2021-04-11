中大使頻要脅記者 瑞典政黨怒喊驅逐

圖為中國駐瑞典大使桂從友。中國駐瑞典大使館上週寄信警告瑞典自由記者，引發瑞典諸政黨不滿，要求政府驅逐中國大使。（取自網路）

2021/04/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕瑞典時裝公司「Ｈ＆Ｍ」去年拒用新疆「血棉花」聲明上月廿四日遭中國翻舊帳抵制一事，瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）加以報導後，九日證實上週收到中國大使館的電子郵件威脅。瑞典諸政黨鑑於中國大使館已有多次不良紀錄，要求驅逐中國大使桂從友。

悠野住在台灣，並非第一次收到中方威脅，但這次信件指控他和台灣分離主義者密謀、散布錯誤信息以煽動反華情緒，最後呼籲他停止評論「血棉花」事件並「正視其行動的後果」，態度較以往強烈。悠野指出，中方對記者最常祭出的行動是誹謗，例如散布謠言以破壞信譽。除了他，「無國界記者」組織也收到中方威脅。

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瑞典外交部長林德表示，已多次召見桂從友，並當面點明瑞典憲法保障言論自由、記者有自由從事採訪報導工作，要求中國大使尊重瑞典法律。

但基督教民主黨指出，瑞典政府曾召見桂從友，中國大使館卻依然故我，並沒有改變「戰狼」作風，建議當局直接將之列為不受歡迎人物。瑞典民主黨則說，該黨二○一九年就把桂從友列為「不受歡迎人物」，他已嚴重影響兩國外交關係。

左派黨更建議直接驅逐此人。溫和黨則多次呼籲執政黨對中國拿出更強硬態度，例如聯合其他歐洲國家共同制裁中國。中間黨也認為，歐洲聯盟面對中國始終太軟弱，須讓中國了解加入世界市場的代價。

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