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    中伊簽署25年戰略協議 削弱美制裁

    中國外交部長王毅（左）與伊朗外交部長查瑞夫（右），廿七日於伊朗正式簽署「中伊廿五年戰略合作協議」。 （美聯社）

    中國外交部長王毅（左）與伊朗外交部長查瑞夫（右），廿七日於伊朗正式簽署「中伊廿五年戰略合作協議」。 （美聯社）

    2021/03/28 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕歷經五年談判，中國外交部長王毅與伊朗外交部長查瑞夫，廿七日正式簽署「中伊廿五年戰略合作協議」。伊朗政府表示，協議涵蓋政治、策略與經濟層面。雙方雖尚未公布協議細節，但專家指出，最終內容與美國《紐約時報》去年掌握的十八頁草案相去不遠。

    中投資4000億美元換原油

    根據紐時掌握的協議草案，中國承諾在未來廿五年內，在伊朗的銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健與資訊技術等領域，投資四千億美元，換取穩定、折價的石油供應。草案也呼籲雙方深化軍事合作，包含聯合操演、聯合研究、武器研發與情報共享等。紐時指出，該協議將加深中國在中東影響力，並削弱美國孤立伊朗成效。

    伊朗國營媒體報導，王毅廿七日向查瑞夫表示，兩國關係已達到戰略夥伴層級，中國盼能全面改善中伊關係，中國與伊朗的關係是永久性及戰略性的，伊朗不會像部分國家一樣，只憑一通電話便改變立場。

    在簽署協議前，王毅先行與伊朗總統羅哈尼會面。羅哈尼感謝北京政府在伊核協議中對伊朗的支持，並表示中、伊合作對履行核協議相當重要，也呼籲中國出口更多疫苗至疫情嚴峻的伊朗。

    伊朗外交部指出，中伊廿五年戰略合作協議是貿易、經濟與運輸合作的路線圖，著重於雙方的私營部門，伊朗認為，協議能助於深化伊朗與中國的關係。

    去年七月，伊朗前總統阿瑪迪尼賈指控政府在民眾不知情的狀況下，擅自與他國洽談廿五年協議，引爆輿論爭議。當時查瑞夫接受國會質詢時承諾，協議中沒有秘密，將在簽署後公開內容，但伊朗政府至今仍未兌現。

    中國不僅是伊朗最大的貿易夥伴，也是多年盟友，雙方曾於二○一六年達成協議，中方同意在十年內提升雙方貿易額逾十倍、至六千億美元。

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