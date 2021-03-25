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    H&M拒用新疆棉 中國又嗆「不吃這一套」

    中國共產主義青年團中央委員會在微博要求H&M停止「越級碰瓷」以及散布虛假信息。「新疆棉花不吃這一套 」。（取自微博）

    中國共產主義青年團中央委員會在微博要求H&M停止「越級碰瓷」以及散布虛假信息。「新疆棉花不吃這一套 」。（取自微博）

    2021/03/25 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國在新疆維吾爾自治區疑似大規模違反少數民族人權，歐洲聯盟和英國、加拿大、美國廿二日紛紛宣告制裁對此有責的中國高官，中方廿四日竟拿去年曾宣告抵制新疆棉的瑞典時裝公司「H&M」開刀，透過官媒指其「吃中國的飯、砸中國的鍋」；民間更揚起杯葛聲浪，除了與該公司有合作關係的中國明星公開宣布切割，商品也遭多家電子商務平台火速下架。

    中國為全球第一大棉花生產國，產量近八十五％來自新疆。H&M的版圖則遍布全球，但在其第四大市場中國設置最多分店。不過，它去年選擇與國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）合作，透過聲明對新疆「強迫勞動」相關消息表達「深切關注」。

    包括中國中央電視台廿四日都翻起舊帳，指控H&M「實則吃中國的飯、砸中國的鍋」。中國共產主義青年團中央委員會也跟著在微博要求H&M停止「越級碰瓷」以及散布虛假信息。「新疆棉花不吃這一套 」。

    在中國知名電商淘寶，H&M的產品廿四日已經不見蹤影。另一電商京東也下架所有H&M商品。

    H&M晚間發布聲明，自清「通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花」，聲稱「不代表任何政治立場」。此一聲明被多家官媒批為「拒不認錯」。

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