自由日日shoot》刑滿返港 送中8港人恐續押

8名潛逃台灣途中被中國海警逮捕的香港青年，22日在中國服刑期滿後返港。（美聯社）

2021/03/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港十二名青年去年八月試圖逃往台灣尋求庇護，途中被中國海警截獲，並在去年底由中國法院判刑，其中八人廿二日服刑期滿後，由中國執法機關移交香港警方。不過，由於這八人在港均被控以「反送中」運動罪名，甚至是「港版國安法」罪名，之後料將繼續被扣押調查，且因先前棄保潛逃，恐怕難再保釋。

香港媒體指出，這八人包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然，去年十二月卅日被中國深圳市鹽田區人民法院依「偷越邊境罪」判囚七個月，以及罰款一萬人民幣（約四．四萬台幣）。八人連同拘押期間，在廿二日刑滿出獄，並被分成四批陸續遣送回港，經由深圳灣口岸入境，多達五十名港警一早即待命。

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其中，提倡香港獨立的「香港故事」成員、被控國安法「勾結外國或者境外勢力罪」的李宇軒，屬第一批返港者，且該批次僅他一人，入境後先被押至新界天水圍警署，接著移往其他警署接受調查。據了解，李宇軒由香港警務處國安處高級警司李桂華及坐滿三輛七人轎車的員警大陣仗護送。

仍有2人關在中國黑牢

另三批則在同日下午三至五時陸續抵港，前往天水圍警署後移送其他警署。許多民眾一直守候在天水圍警署外，見到被遣送者車輛抵達，便激動高呼「加油、撐住」，即使車輛進入警署也不願離開，其中包括曾遭中國拘押的「王婆婆」王鳳瑤。

此外，另兩名「被送中」港人鄧棨然與喬映瑜，因「組織他人偷越邊境」罪名成立，分別被判三年及兩年徒刑，仍在中國服刑。至於兩名未成年者則在認罪後獲不起訴，去年底已返港。

值得注意的是，八人中除了李宇軒涉違反「國安法」，由港警國安處接手調查外，其餘七人不涉及相關罪名，但因「反送中」運動期間被捕，並被控襲警、暴動、串謀意圖傷人、無牌管有槍械及彈藥、製造或管有炸藥等罪名，將由負責的科別或轄區警署跟進調查。

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