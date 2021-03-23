自由日日shoot》港府拿一中切結書刁難簽證 我駐港人員剩10人

中共迫害香港民主之惡劣手段

2021/03/23 05:30

原編制19人 邱太三︰與港續溝通

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共黑手伸入香港，台港關係持續惡化！蔡政府自「反送中」運動、「港版國安法」上路以來，力挺香港民主派人士，港府要求我駐港辦事處官員須簽「一中同意書」，不簽便遭刁難不予換發簽證，官員簽證到期只能一一被迫離港。國民黨立委魯明哲昨在立法院內政委員會揭露，正式駐港人員目前只剩十人；陸委會表示，按程序與港府溝通、申請中。

處長逾2年無法上任 代處長也遭驅

據了解，中共打壓港台無所不用其極，以「港版國安法」大肆拘捕反對人士，全國人大修改香港選制，以「愛國者治港」原則，確保共產黨能有效管控香港。近年更刁難我方駐港人員須簽「一中原則」切結書，台灣駐港官員一律拒簽，原派任處長盧長水迄今超過兩年無法上任，去年代理處長高銘村等四人，也在港府不更新簽證下，最後被限期出境返台。

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魯明哲昨質詢提及，駐香港的台北經濟文化辦事處，應有卅名正式派駐人員來管理卅六名當地約聘人員，目前僅剩十名正式派駐人員管理五十四名當地約聘人員，相當不成比例。據統計，目前駐港辦正、副處長零人，服務組只剩三人、經濟組一人、新聞文化組三人、聯絡組二人、綜合組一人，因港府打壓不核發更新簽證，只剩十名正式派駐人員仍在港上班。

陸委會主委邱太三受訪說，香港原來編制只有十九人，這些人員過去都按台港雙方所訂的換文程序辦理，但港方採取片面、不合理的要求，導致台灣人員遭遇到一些困擾，政府目前正在按照程序與港府溝通、申請中。

陸委會檢討港澳條例 爭取學生來台

另，因應香港情勢，陸委會將檢討「香港澳門關係條例」及相關子法，展現對港澳居民人道關懷，並維護國家安全及積極爭取港澳學生來台就學。陸委會統計，一○九學年度來台就讀大專院校的港澳生一○九六八人，其中港生七八一○人、澳生三一五八人，持續蟬聯僑外生總數第一位。一一○學年度透過海聯會招生管道之港澳生，報名人數三六五八人，港生就佔三一四八人；碩博士班研究所報名一二一二人，港生佔九七三人，分別較去年大增廿四．五％及七十三．九％。

在援港議題上，邱太三說，陸委會持續支持香港爭取民主自由，透過「台港服務交流辦公室」提供港人來台移民定居、投資、就學、就業等諮詢協助，已接獲近一千九百通電話及電子郵件。

香港反送中以來，港府持續打壓我駐港辦事處，圖為「香港邊城青年」去年在台發起撐港遊行，要求中國釋放「被送中」港人。（資料照）

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