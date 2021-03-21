日宮城外海6.9強震 幸無重大災害

日本地震各地震度

2021/03/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十日報導〕日本宮城縣外海當地時間二十日傍晚六時九分發生芮氏規模六．九強震，包括宮城縣、岩手縣及福島縣沿海部分地區出現五強到五弱的震度，日本氣象廳一度對東北沿海地區發布海嘯警報，所幸並未造成重大災害。氣象廳晚間召開記者會表示，這是十年前東北大地震的餘震，呼籲民眾提防未來一週仍可能發生震度五以上強震。

十年前311大地震餘震

這場地震震央位於宮城縣牡鹿半島東北方約二十公里的近海，原本發布為芮氏規模七．二，後來下修為六．九，震源深度為五十九公里。地震發生後，氣象廳於六時十一分對宮城縣沿海部分地區發布海嘯警報，原本預估海嘯高度最高達一公尺，後來觀測到海水上升最高約二十公分，海嘯警報也在七時半左右解除。

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這起地震最大震度為宮城縣的仙台市宮城野區、石卷市、宮東松島市、大崎市等十市町震度五強，岩手縣和福島縣沿海部分地區為震度五弱，從北海道到近畿地區均能感受到搖晃。東日本鐵路公司表示，東北、山形與秋田各新幹線的列車都曾暫停行駛。

由於福島縣外海上月十三日也曾發生芮氏規模七．三地震，東北大地震發生十週年前後，持續有大型餘震發生，且二十日的餘震搖晃時間較上次還長，讓地方居民感到不安。

宮城、福島核電廠無異常

綜合各地消防單位統計，宮城縣及岩手縣有數名民眾受到輕傷，宮城縣潮見町一間工廠運轉中的機械發生火警，同縣鹽釜市蘆畔町發生邊坡崩塌，崩落的邊坡造成附近道路暫時封閉，所幸無人受傷。另外，停止運轉中的宮城縣女川核電廠及廢爐中的福島縣福島核一廠均無異常狀況。

日本宮城縣外海二十日傍晚發生強震，圖為宮城縣鹽釜市蘆畔町發生邊坡崩塌，造成道路暫時封閉，所幸無人受傷。（路透）

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