為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳北京逼阿里巴巴 出脫媒體業務

    中國政府疑要求中國電商阿里巴巴集團縮減媒體業務，防止其掌握龐大輿論影響力。香港英文報紙南華早報在二○一五年被阿里巴巴收購。（彭博檔案照）

    中國政府疑要求中國電商阿里巴巴集團縮減媒體業務，防止其掌握龐大輿論影響力。香港英文報紙南華早報在二○一五年被阿里巴巴收購。（彭博檔案照）

    2021/03/17 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報（ＷＳＪ）十六日引述知情人士指出，中國政府監管機構對阿里巴巴集團的媒體版圖大幅成長感到震驚，愈發擔心這家擁有報紙、廣播、社群平台和廣告業務的科技巨擘，對中國輿論有巨大影響力，因此要求集團提出大幅縮減媒體業務的計畫，可能影響有中國「推特」之稱的「微博」，以及總部位於香港的英文報紙「南華早報」，但不清楚是否會被出售。

    據報導，雖然阿里巴巴集團持有的媒體總資產未對外公開，但截至美國股市十五日開盤前，旗下在美國上市的媒體企業總市值逾八十億美元（逾二二八○億台幣），包括對「新浪微博」的持股價值卅五億美元，對中國影音平台「Bilibili（嗶哩嗶哩）」的持股價值近廿六億美元。

    微博及南華早報等恐受影響

    此外，阿里巴巴在二○一五年斥資逾廿億港幣收購的南華早報，也是集團招牌；阿里巴巴還與眾多中國官媒建立合資或合作關係，包括新華社及浙江、四川的地方官報。

    阿里巴巴另有規模不小的娛樂部門，包括香港上市的「阿里巴巴影業」，以及中國最大影音串流平台之一「優酷土豆」。

    知情人士指出，阿里巴巴的媒體資源被中共及其宣傳機器視為挑戰。然而，阿里巴巴回應，該公司在媒體業務上屬「被動的財務投資者」，「我們不會干預或參與旗下媒體的日常作業或採編決策。」在ＷＳＪ最初披露相關消息後，南華早報行政總裁劉可瑞曾在內部信件中強調，阿里巴巴對南早的承諾不變，將繼續支持報社工作及其營業目標。

    不過，ＷＳＪ指出，削減媒體利益對阿里巴巴並非全是壞處，鑑於中國當局持續對媒體嚴密監控，只要阿里巴巴放棄部分非核心業務，即可在監管機構的目光下避開「地雷區」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    政變後已有400多名緬甸人逃到印度 其中不乏「抗命」警消
    2021/03/16 06:57

    政變後已有400多名緬甸人逃到印度 其中不乏「抗命」警消

    否認歧視 梵諦岡：同性婚姻有違天主教教義
    2021/03/16 08:11

    否認歧視 梵諦岡：同性婚姻有違天主教教義

    緬甸中資工廠被砸 法媒：西方NGO人士稱軍方刻意栽贓
    2021/03/16 07:48

    緬甸中資工廠被砸 法媒：西方NGO人士稱軍方刻意栽贓

    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用
    2021/03/16 07:29

    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播