傳北京逼阿里巴巴 出脫媒體業務

中國政府疑要求中國電商阿里巴巴集團縮減媒體業務，防止其掌握龐大輿論影響力。香港英文報紙南華早報在二○一五年被阿里巴巴收購。（彭博檔案照）

2021/03/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報（ＷＳＪ）十六日引述知情人士指出，中國政府監管機構對阿里巴巴集團的媒體版圖大幅成長感到震驚，愈發擔心這家擁有報紙、廣播、社群平台和廣告業務的科技巨擘，對中國輿論有巨大影響力，因此要求集團提出大幅縮減媒體業務的計畫，可能影響有中國「推特」之稱的「微博」，以及總部位於香港的英文報紙「南華早報」，但不清楚是否會被出售。

據報導，雖然阿里巴巴集團持有的媒體總資產未對外公開，但截至美國股市十五日開盤前，旗下在美國上市的媒體企業總市值逾八十億美元（逾二二八○億台幣），包括對「新浪微博」的持股價值卅五億美元，對中國影音平台「Bilibili（嗶哩嗶哩）」的持股價值近廿六億美元。

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微博及南華早報等恐受影響

此外，阿里巴巴在二○一五年斥資逾廿億港幣收購的南華早報，也是集團招牌；阿里巴巴還與眾多中國官媒建立合資或合作關係，包括新華社及浙江、四川的地方官報。

阿里巴巴另有規模不小的娛樂部門，包括香港上市的「阿里巴巴影業」，以及中國最大影音串流平台之一「優酷土豆」。

知情人士指出，阿里巴巴的媒體資源被中共及其宣傳機器視為挑戰。然而，阿里巴巴回應，該公司在媒體業務上屬「被動的財務投資者」，「我們不會干預或參與旗下媒體的日常作業或採編決策。」在ＷＳＪ最初披露相關消息後，南華早報行政總裁劉可瑞曾在內部信件中強調，阿里巴巴對南早的承諾不變，將繼續支持報社工作及其營業目標。

不過，ＷＳＪ指出，削減媒體利益對阿里巴巴並非全是壞處，鑑於中國當局持續對媒體嚴密監控，只要阿里巴巴放棄部分非核心業務，即可在監管機構的目光下避開「地雷區」。

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