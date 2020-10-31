「數十年來最左傾」乖乖牌拜登對中矛盾
〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿九日發表以「拜登矛盾」（The Biden Contradition）為題的社論，指稱拜登競選時主打「有好品格、能團結全國上下與有能力對付武肺的令人放心的溫和派」的形象，然其所提出的政策計畫，卻是美國近數十年來最左傾；選民之所以渾然不覺，只因拜登提及這些政策時，往往以含糊籠統的字眼帶過，遑論媒體也鮮少報導。
華爾街日報強調，該報近百年來不曾公開表態力挺任何總統候選人，這次也維持慣例。該報說，美國人也許自認投票支持的是拜登的人設，孰不知也連帶接收其競選搭檔賀錦麗、民主黨國會眾議院議長裴洛西，以及知名黨內左派參議員華倫與桑德斯的左派觀點。
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拜登當選恐難秉持中庸
該報說，拜登從政多年來始終是乖乖牌，隨政治浪潮左右搖擺，即便今年躋身總統候選人，也不曾在政綱上刻劃下個人痕跡，反倒讓民主黨在他身上烙下印記，拜登本人及其政見順應來勢洶洶的黨內左派，放棄他多年來反對以納稅人的錢資助墮胎的立場，以及主張調高個人與公司稅率。該報說，拜登此舉在於保住黨內初選時的強勁對手桑德斯的支持者，當選後更會因囿於黨內左派的強大募款與媒體力，而無法秉持中庸。
外交政策方面，拜登強調會與盟國修好與重拾各項重大協議，不會對中國手軟，但卻無人相信他面對中國時會比川普更強硬；拜登家族日前被踢爆在中國撈錢醜聞，不禁令人質疑他會如何與中國國家主席習近平打交道，遑論前國防部長蓋茲曾虧說，拜登從政以來在所有重大外交政策議題上錯得一塌糊塗。
身心情況 拜登最大風險
至於拜登勝選的最大風險，在於他的身心情況。高齡七十七歲的拜登看似日益老態龍鍾，倘若勝選，四年後顯然不會尋求連任，意味投票支持拜登等於支持左傾的賀錦麗，也同時支持了來自左派人士的另一種類型的破壞。