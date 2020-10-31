「數十年來最左傾」乖乖牌拜登對中矛盾

一名美國總統川普的支持者廿九日在民主黨總統候選人拜登的造勢會場外高舉標語牌，公開對被川普斥為「很左」的拜登嗆說「社會主義爛爆了」。 （法新社）

2020/10/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿九日發表以「拜登矛盾」（The Biden Contradition）為題的社論，指稱拜登競選時主打「有好品格、能團結全國上下與有能力對付武肺的令人放心的溫和派」的形象，然其所提出的政策計畫，卻是美國近數十年來最左傾；選民之所以渾然不覺，只因拜登提及這些政策時，往往以含糊籠統的字眼帶過，遑論媒體也鮮少報導。

華爾街日報強調，該報近百年來不曾公開表態力挺任何總統候選人，這次也維持慣例。該報說，美國人也許自認投票支持的是拜登的人設，孰不知也連帶接收其競選搭檔賀錦麗、民主黨國會眾議院議長裴洛西，以及知名黨內左派參議員華倫與桑德斯的左派觀點。

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拜登當選恐難秉持中庸

該報說，拜登從政多年來始終是乖乖牌，隨政治浪潮左右搖擺，即便今年躋身總統候選人，也不曾在政綱上刻劃下個人痕跡，反倒讓民主黨在他身上烙下印記，拜登本人及其政見順應來勢洶洶的黨內左派，放棄他多年來反對以納稅人的錢資助墮胎的立場，以及主張調高個人與公司稅率。該報說，拜登此舉在於保住黨內初選時的強勁對手桑德斯的支持者，當選後更會因囿於黨內左派的強大募款與媒體力，而無法秉持中庸。

外交政策方面，拜登強調會與盟國修好與重拾各項重大協議，不會對中國手軟，但卻無人相信他面對中國時會比川普更強硬；拜登家族日前被踢爆在中國撈錢醜聞，不禁令人質疑他會如何與中國國家主席習近平打交道，遑論前國防部長蓋茲曾虧說，拜登從政以來在所有重大外交政策議題上錯得一塌糊塗。

身心情況 拜登最大風險

至於拜登勝選的最大風險，在於他的身心情況。高齡七十七歲的拜登看似日益老態龍鍾，倘若勝選，四年後顯然不會尋求連任，意味投票支持拜登等於支持左傾的賀錦麗，也同時支持了來自左派人士的另一種類型的破壞。

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