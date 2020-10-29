訪斯里蘭卡 龐皮歐轟中共「掠奪者」

美國國務卿龐皮歐本週南亞訪問行程馬不停蹄，廿八日在斯里蘭卡與斯國外交部長古納瓦德納舉行雙邊會談。（路透）

2020/10/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐和國防部長艾斯培，繼廿七日在印度完成「二加二」部長級對話並簽訂「地理空間基本交流與合作協定」（ＢＥＣＡ）後，當晚轉往斯里蘭卡訪問。龐皮歐在斯國直斥中國共產黨為「掠奪者」，強調美國以捐款協助當地，與中方藉投資之名引發債務不同，呼籲當地抵制中國影響力。

龐皮歐廿八日來到馬爾地夫，預計廿九日轉往印尼訪問。近來與美國關係升溫的越南政府，廿八日突然宣布，龐皮歐廿九至卅日也將訪越，紀念美越建交廿五週年，儘管未獲美方證實，卻已引發外界關注。

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斯里蘭卡南臨印度洋，位於北印度洋戰略水道上。龐皮歐與斯國總統戈塔巴耶‧拉賈帕克薩就此水道保持暢通一事進行安全對話後，抨擊「中共是掠奪者」，並強調「擁有強大主權的斯里蘭卡，是美國在世界舞台的強大戰略夥伴。」中國駐斯里蘭卡大使館廿八日透過「推特」反擊龐皮歐上述言論，聲稱「我們忙著促進中斯友誼與合作，對您的『外星人與掠奪者』遊戲之邀沒興趣。美國一如既往，可以同時扮演兩種角色。」

戈塔巴耶的兄長馬欣達‧拉賈帕克薩二○○五至一五年擔任斯國總統期間，曾向中國大筆借貸發展基礎建設，包括中國假「一路一帶」經濟合作理念插手的漢班托塔港。但這個十四億美元的開發案營運不彰，斯國在債務催收壓力下，一五年底對中國交出港口與周邊腹地，並訂立九十九年租期，中國自此取得直扼印度南端沿岸、國際戰略要道及未來進攻南亞市場的絕佳地位。

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