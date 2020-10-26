大選倒數8天 川普一天跑3州 拜登續炒「疫」題

美國總統川普廿四日在俄亥俄州瑟克維爾造勢，身後的支持者中竟有3名戴著「MAGA」（Make America Great Again，讓美國再次偉大）口罩的修女，其中一人手持聖經，兩人拿著玫瑰念珠。今年8月的共和黨全國代表大會中，也有一名修女伯恩（Deirdre Byrne）公開力挺川普，稱許川普為美國有史以來最愛護生命的總統。天主教徒約佔美國總人口的5分之1，據調查，2016年總統大選時有52%的天主教選民支持川普，支持民主黨候選人希拉蕊．柯林頓者則約45%。（圖：美聯社，文：編譯黃靖媗）

2020/10/26 05:30

歐巴馬助講 與拜登分頭出擊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日的美國總統大選逼近，尋求連任的總統川普啟動「馬拉松」造勢，廿四日一連趕赴三個搖擺州，向支持者表達其從政理念從未改變，並再次將矛頭對準民主黨候選人拜登家族的貪腐醜聞，怒斥拜登「只為自家人做事」，盼在選戰最後關頭逆轉勝；拜登則與前總統歐巴馬分頭出擊，痛批川普防疫不力，力求在最後關頭穩住陣腳、直取白宮。

川普轟拜登「為兒子奮鬥」

川普廿四日先後前往北卡羅來納、俄亥俄和威斯康辛州造勢。川普首先在北卡州蘭伯頓市（Lumberton）向支持者表示，全國人民已厭倦武漢肺炎疫情一談再談，並以自己染疫後迅速康復為例，指該是民眾展望未來的時候了；他也打出「經濟牌」，稱自己是帶領國家經濟復甦、並與勞工同一陣線的唯一人選，倘若拜登當選，國家將會步入衰退。

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接著，川普前往俄州瑟克維爾市（Circleville），狠批拜登從政四十七年毫無建樹，只會利用職權賺取個人財富，並嘲諷拜登是第一位打算向人民加徵四倍稅款的政治人物。川普還表明，要是拜登在副總統任內政績卓著，自己根本沒機會參選，「我本來有很棒的人生，如果你（拜登）做得好，我才不會出來選總統。」

川普最後前往威州沃基夏市（Waukesha），猛攻拜登次子杭特在父親擔任副總統期間，與烏克蘭和中國政商界建立不當利益關係，強調自己為中產階級打拚，拜登卻在為兒子奮鬥。川普坦承，相較於過去的生活，「本以為當總統會稍微簡單些，沒想到（華府）沼澤這麼深」，但正因有支持者力挺，他才能繼續努力。川普向來聲稱參選總統是為了破除華府「建制派」弊端。

川普廿五日將轉戰新罕布夏州曼徹斯特市（Manchester），他二○一六年在該州以區區三千票之差輸給民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。

與此同時，拜登廿四日在選情拉鋸的賓夕法尼亞州一口氣舉行兩場集會，並再次指責川普不把疫情當一回事。拜登向支持者保證，他是打敗病毒的最佳人選，也最了解如何解決勞工的擔憂，呼籲民眾「換掉川普」，「除非我們改變抗疫方式，否則將會迎來一個黑暗的冬季」。

前總統歐巴馬也擔任拜登的超級助選員，廿四日在佛州邁阿密披掛上陣，批評川普不僅防疫失敗，還讓自己染疫，「他沒有要保護大家，他連保護自己都做不到」。川普則在「推特」發文嘲笑「僅四十七人出席歐巴馬的演說」，「一點激情都沒有，但已經比喬（拜登）好了。」

美國民主黨總統候選人拜登廿四日在賓夕法尼亞州造勢，在達拉斯鎮（Dallas）舉行一場「免下車」大會，並邀請搖滾天團邦喬飛（Jon Bon Jovi）獻唱助陣。（路透）

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