川普前腳回防佛州 歐巴馬後腳到
〔編譯茅毅／綜合報導〕今年美國總統候選人辯論會已於廿二日全部結束，代表共和黨的總統川普和民主黨候選人拜登，在十一月三日選前倒數十一天展開最後衝刺，兩大陣營不約而同都把焦點鎖定在「搖擺州」裡重中之重的佛羅里達州。
川普廿三日將在佛州舉行兩場造勢活動，民調顯示，他與拜登正在該州呈現拉鋸。根據「路透／易普索」本週民調，拜登僅微幅領先，幅度已在誤差範圍內。川普二○一六年拿下佛州，有輸不得的壓力，很可能將決定白宮寶座誰屬。至於前總統歐巴馬繼廿一日在賓州費城首度投入選戰為拜登造勢後，也在廿四日前往佛州力挺拜登。
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民調顯示，川普今年在佛州的年長選民中，變得與拜登打成平手甚至落後，而川普上屆在該州六十五歲以上選民裡，大贏其民主黨對手希拉蕊十七個百分點。川普將先前往佛州中部，再到該州西北部的共和黨重鎮彭薩科拉（Pensacola），舉行一場機場造勢活動。
拜登廿三日將在其老家德拉瓦州，就他如何領導美國從武漢肺炎疫情復甦的計畫發表演說。他還將在演說中，承諾強化各州對武肺的檢測能量，並一律提供免費檢測。他並將強調會聽從衛生官員及科學家的建議。
根據美國聯邦選舉委員會，拜登在選前倒數時刻的「糧草」比川普多。民主黨在一至十四日期間募得約一．三億美元，乃川普競選團隊募到四四○○萬美元的約三倍。