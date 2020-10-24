川普前腳回防佛州 歐巴馬後腳到

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登廿二日在田納西州納許維爾舉行的選前最後一場電視辯論上正面對決，相較於一團混亂的首場辯論，當日的辯論明顯較有禮客氣。（彭博）

2020/10/24 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕今年美國總統候選人辯論會已於廿二日全部結束，代表共和黨的總統川普和民主黨候選人拜登，在十一月三日選前倒數十一天展開最後衝刺，兩大陣營不約而同都把焦點鎖定在「搖擺州」裡重中之重的佛羅里達州。

川普廿三日將在佛州舉行兩場造勢活動，民調顯示，他與拜登正在該州呈現拉鋸。根據「路透／易普索」本週民調，拜登僅微幅領先，幅度已在誤差範圍內。川普二○一六年拿下佛州，有輸不得的壓力，很可能將決定白宮寶座誰屬。至於前總統歐巴馬繼廿一日在賓州費城首度投入選戰為拜登造勢後，也在廿四日前往佛州力挺拜登。

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民調顯示，川普今年在佛州的年長選民中，變得與拜登打成平手甚至落後，而川普上屆在該州六十五歲以上選民裡，大贏其民主黨對手希拉蕊十七個百分點。川普將先前往佛州中部，再到該州西北部的共和黨重鎮彭薩科拉（Pensacola），舉行一場機場造勢活動。

拜登廿三日將在其老家德拉瓦州，就他如何領導美國從武漢肺炎疫情復甦的計畫發表演說。他還將在演說中，承諾強化各州對武肺的檢測能量，並一律提供免費檢測。他並將強調會聽從衛生官員及科學家的建議。

根據美國聯邦選舉委員會，拜登在選前倒數時刻的「糧草」比川普多。民主黨在一至十四日期間募得約一．三億美元，乃川普競選團隊募到四四○○萬美元的約三倍。

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