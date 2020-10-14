川普前進搖擺州吸票 高呼身強體健

本月初宣布確診武漢肺炎的美國總統川普，十二日恢復競選活動前往佛羅里達州造勢，一上台就對現場支持者丟口罩。（路透）

2020/10/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕本月初宣布罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）並曾入院數日的美國總統川普，十二日晚間巨星式重返競選行列，前往重要搖擺州佛羅里達州造勢，吸引數千名支持者到場力挺。儘管川普頻因防疫不力挨批，他卻藉由宣稱已對武肺免疫另闢蹊徑，改打戰勝病魔的無敵強人牌，盼能扭轉落後的選情。

改打戰勝病魔牌 盼扭轉選情

這是川普確診後的首場大型競選造勢活動，距離他四日晚間出院只有一週。川普在桑佛德機場一踏上以空軍一號為背景的舞台，就猛朝群眾丟口罩，宛如朝觀眾丟紀念品的演唱會歌手，但他本人卻沒戴口罩；到場共襄盛舉的支持群眾中雖有人戴口罩，卻沒保持社交距離；至於大多數工作人員、保護總統的秘勤局幹員與空軍一號組員，都戴上口罩，隨行記者甚至得接受病毒採檢並呈陰性才能登機。

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川普告訴在場估計約兩千名支持者，在他的領導下，政府會以沒人敢相信的速度，推出安全的疫苗與讓病患迅速康復，他甚至宣稱美國是全世界武肺康復情況最好的國家。即便聲音略顯沙啞，在台上侃侃而談一小時的川普依然鬥志高昂，表示自己目前健康情況良好，已不再需要服藥，甚至誇口說「他們說我免疫了，我覺得（自己）好強壯」，還打趣地說，他健康到可以走入觀眾群，親吻所有人，「我要給每個人一個大大的吻。」

此外，川普也不忘慣用的攻擊路線，大罵民主黨人精神錯亂又滿心報復，甚至對民主黨總統候選人拜登的競選行程、戴口罩習慣與咳嗽大加嘲諷，批評拜登「後繼無力」以及「恐怕是史上最爛的總統候選人」。相較之下，川普向支持者保證，美國今年第三季的經濟會「破紀錄」，以及只要他連任，美國將能重拾「正常生活」；但若是拜登上台，川普說，拜登將會延宕疫苗問世，以及以嚴酷的封鎖令摧毀美國經濟。

衛報民調 暫落後拜登17％

根據英國市調機構Opinium與英國《衛報》美國線上版（Guardian US）十三日公布的最新全美民調，值此距離投票日約三週之際，拜登以五十七％的支持率領先川普的四十％，兩者差距擴大到十七個百分點。

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