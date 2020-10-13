籲拉下川普 美醫學期刊染紅被抓包

NEJM與中國上海「嘉會醫學研究與教育集團」合作推出簡體中文的線上醫學資源「NEJM醫學前沿」。（取自網路）

2020/10/13 05:30

新英格蘭醫學期刊NEJM 與中共控制出版集團關係密切

〔編譯孫宇青／綜合報導〕創刊二○八年的全球頂尖學術期刊《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》，近日罕見地以全體編輯名義發表題為「在權力真空中死去（Dying in a Leadership Vacuum）」的社論，重砲抨擊美國總統川普防疫不力，呼籲民眾以選票拉他下台。然而，該刊旋即被踢爆與中共控制的出版集團有密切關係，更被《華爾街日報（WSJ）》批評愈發政治化，竟輕縱中國在疫情初期的爭議作為。

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華爾街日報轟政治化 輕縱中國防疫爭議

NEJM在社論中指出，美國的武漢肺炎確診病例和死亡人數高居全球之冠，顯然美國領導階層未能通過這場危機的考驗，而這次總統大選賦予人民做出判斷的權利，「我們不應讓他們繼續保住飯碗，從而導致成千上萬條生命喪失」。該刊過去極少以全體編輯名義發表社論，更是首次發表有關選舉的社論，引起廣泛注意。

美國保守派媒體《國家脈動（National Pulse）》隨後披露，NEJM不僅對美國總統人選的偏好與中共相同，均希望民主黨候選人拜登勝出，雙方更有密切合作關係。二○一六年，NEJM與中國上海「嘉會醫學研究與教育集團」合作推出簡體中文的線上醫學資源「NEJM醫學前沿」，包括出版品、應用程式和網站，彙整NEJM及相關期刊的中文版論文，重要論文甚至會同步推出。

上海科學技術出版社 頭號洗腦組織

不僅如此，NEJM也與中共控制的「世紀出版集團」子公司「上海科學技術出版社」合作，該出版社更是中共中央宣傳部欽點的首批國家優秀出版社，被視為中共藉此「洗腦」科學界的重要組織。尤有甚者，該出版社自詡「遵從黨和政府的出版政策指導」，並經常舉辦員工研討會，確保員工堅守中共訂下的目標，包括研習「習近平新時代中國特色社會主義思想」及其所有談話。

《國家脈動》批評，NEJM如同世界衛生組織（WHO），都存在被中共滲透和脅迫的關係，這是中共滲透美國的一大證據。在此情況下，美國醫學領域強硬質問中共的能力恐遭弱化，包括在要求其公布武漢肺炎病毒基因序列上無能為力。美國左派人士雖疾呼「尊重專業」，但專業人士早已淪為中共忠實的追隨者。

此外，WSJ也在社論中批判NEJM，竟還稱讚中國控制住病毒，完全忽略北京當局在早期掩飾疫情，以及操控WHO的事實，「為何美國菁英如此迷戀威權統治？」再者，NEJM批評美國封鎖措施太晚實施且不夠堅持之餘，竟也隻字不提背後的公衛和經濟代價。WSJ警告，一旦醫學期刊的編輯有政治企圖，遭殃的將是公衛安全。

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