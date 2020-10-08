川普急欲辯論 拜登拒同台

拜登六日明確表示，拒絕與川普同台辯論。（美聯社檔案照）

2020/10/08 05:30

川普團隊：總統會健康到場

〔編譯周虹汶／綜合報導〕力圖下月三日勝選連任的美國共和黨籍總統川普，儘管二日主動坦承感染武漢肺炎並於五日旋風出院，與他對打的美國民主黨總統候選人拜登卻無意放過此事，六日針對川普念茲在茲的十五日公開辯論表態，強調川普仍「有病」就不該照原訂計畫辯論。對此，川普連任團隊通訊主任墨托直言，拜登正找藉口避免正面交鋒。

緊咬川普「有病」 要依循醫界防疫指南

「總統辯論委員會」（ＣＰＤ）主辦的美國總統選舉第二場辯論會，訂十五日於佛羅里達州邁阿密市舉行。曾任民主黨籍前總統歐巴馬八年副手的拜登六日表示，活動該在嚴格健康規範下登場，畢竟川普和一堆白宮官員染疫是「非常嚴重的問題」，明確表達不願與「帶病」川普同台的立場；拜登坦承不清楚川普目前狀況，但堅持依循醫界防疫指南是「對的事」，自稱期待再次辯論一較高下，只要「所有協議獲得遵循」。但墨托直接接球並反擊道，「川普總統將會健康到場現身。拜登這回躲不掉，他在媒體圈的保護傘也掩護不了。」

請繼續往下閱讀...

不滿主流媒體總是嚴格檢視川普，美國保守派非營利機構「媒體研究中心」（ＭＲＣ）八月曾明白點出，「當共和黨人犯錯時，他們受全國新聞界嘲諷；但當民主黨人失足，他們通常可依靠友好的新聞媒體幫忙收拾殘局」，直指主流媒體多年來總是幫拜登失言找藉口，而拜登樂於享受這一切優惠待遇，從他近來持續語出驚人來看，保守派上述譴責絕非刻意挑毛病。該中心並製播一部影片，蒐羅各大媒體知名記者與新聞節目主持人歷年來為拜登辯護的片段，證明所言不虛。

拜登虧年輕小姐 又被批評

不過，拜登失言卻往往在網路上造成話題，有網友嘲諷他是「猥瑣怪叔叔喬（拜登名）」（Creepy Uncle Joe）。

福斯新聞七日報導，拜登五日在佛羅里達州邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動中，向為他跳舞表達歡迎之意的舞者致謝時，看到場子另一邊有一群年輕女孩，竟指著她們脫口而出：「我回來了，我想看這些漂亮又年輕的女士，我也想在她們長大四歲後，欣賞她們跳舞。」現場支持者爆出一陣大笑。

但影片在社群媒體傳開後，有網友覺得並不好笑，說拜登這番言論讓他「起雞皮疙瘩」，還有人認為拜登此言不僅輕浮，還可能涉及種族歧視。

積極爭取連任的美國總統川普和民主黨候選人拜登，上月廿九日在首場候選人辯論中唇槍舌劍後確診，連帶影響到第2場辯論，拜登六日明確表示，拒絕與川普同台辯論。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法