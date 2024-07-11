俄羅斯暗殺行動曝光！美德聯手保護軍火公司CEO

德國軍火製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）。（路透資料照）

2024/07/11 23:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）11日獨家報導，美國情報機構今年稍早破獲一起俄羅斯政府策劃的暗殺行動，目標鎖定德國軍火製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）。萊茵金屬是德國最大、最成功的155公厘米砲彈製造商，這種砲彈已成為烏克蘭戰場上的關鍵武器。

據5位熟知內情的美國和西方官員透露，這起暗殺計畫是俄羅斯一系列針對歐洲各國軍工企業高層的行動之一，目的是打擊這些支持烏克蘭的公司。其中，針對派培格格的計畫最為成熟，美國在獲悉情報後立即通知德國，德國安全部門隨後採取保護措施，成功阻止暗殺行動。

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報導指出，過去6個多月來，俄羅斯一直在歐洲各地進行破壞行動，包括招募當地人對與烏克蘭軍援有關的倉庫發動縱火、進行輕微破壞行為等，試圖阻礙西方武器流入烏克蘭，並削弱公眾對烏克蘭的支持。

然而，情報顯示，俄羅斯此次甚至企圖暗殺平民，突顯出莫斯科在西方國家發動的秘密戰爭中，手段越來越凶狠。一位不願透露姓名的北約高級官員表示：「我們看到破壞行動、暗殺計畫、縱火事件，這些都可能造成人員傷亡。我確信，我們正在見證俄羅斯發動的一場秘密破壞活動，其後果具有戰略性影響。」

萊茵金屬公司除了生產砲彈，還計劃在未來幾週內在烏克蘭境內開設一家裝甲車工廠，此舉令俄羅斯深感不安。消息人士透露，在今年稍早取得一系列勝利後，由於烏克蘭的頑強抵抗和俄軍的慘重傷亡，莫斯科的戰爭努力再次陷入停滯。

這些事件的曝光，正值北約在華盛頓舉行成立75週年峰會之際，俄羅斯的破壞行動成為峰會討論的焦點。北約官員警告，俄羅斯的行動已逼近武裝衝突的邊緣，北約正在尋求改善情報共享，以便各成員國能夠及時發現和應對俄羅斯的威脅。

一位北約高級官員表示，俄羅斯選擇在此時發動破壞行動，是因為西方國家正在舉行選舉，俄羅斯試圖藉此破壞公眾對烏克蘭的支持，並阻止西方武器運往烏克蘭。此外，俄羅斯也希望在西方承諾的新武器和彈藥運抵烏克蘭戰場之前，盡可能地削弱烏克蘭的抵抗力量。

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