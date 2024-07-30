賀錦麗「最糟副總統」標籤 美自由派媒體狂洗白

賀錦麗曾被評為「最左傾的自由派參議員」。（美聯社）

2024/07/30 23:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管賀錦麗（Kamala Harris）曾被視為美國歷史上最不受歡迎的副總統之一，近期民調卻顯示她的支持率有所回升。對此，美國福斯新聞網（Fox News）7月30日刊登評論文章，質疑自由派媒體正積極為賀錦麗改頭換面，試圖在2024年總統大選前扭轉選情，幫助這位民主黨籍的副總統擺脫負面標籤。

評論文章指出，自由派媒體試圖淡化外界對賀錦麗的負面印象。例如，《紐約時報》（The New York Times）刊登了一篇關於賀錦麗笑聲的文章，將她形容為「強而有力的武器」，而非外界批評的「令人尷尬的（cringe）大笑」。 另一篇《紐時》報導則引述多位與賀錦麗互動過的國家元首和外交官的話，稱讚賀錦麗善用幽默和美食話題，來緩和談判氣氛，營造出一種平易近人，但又不失堅韌的形象。

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此外，自由派媒體也試圖淡化賀錦麗在拜登政府中的角色，將外界對拜登政府的不滿，與賀錦麗切割開來。他們強調賀錦麗的個人魅力，例如幽默感和親和力，試圖讓選民對她改觀；運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在最近的播客節目中就說，共和黨人批評賀錦麗是靠著「多元、平等與包容」（DEI）才當上副總統，這種說法不僅是「眼光短淺」，更凸顯出共和黨缺乏想像力。

然而，評論文章質疑，這種「形象工程」能否真正扭轉選情。儘管媒體努力為賀錦麗塑造正面形象，但根據Real Clear Politics網站的民調平均值顯示，賀錦麗的支持率仍然低迷，只有42％的受訪者對她表示好感，而50％的受訪者對她持負面看法。

文章強調，賀錦麗是拜登政府的一份子，而拜登政府的施政表現卻是近代以來最差的。賀錦麗必須為拜登政府的失敗政策負責，包括導致通貨膨脹的過度政府支出、從阿富汗撤軍的混亂局面，以及超過1000萬人非法越境的邊境危機。

文章最後總結，自由派媒體可以盡一切努力來包裝賀錦麗，但最終決定權仍在美國人民手中。選民是否願意再給予賀錦麗4年時間，將會是影響選舉結果的關鍵因素。

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