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中國官場權色醜聞+1！美女官求上位接受潛規則 慘淪洩慾工具！

江西省上饒市萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞疑為了升遷，接受萬年縣委書記毛奇「潛規則」，結果毛奇不守承諾，李佩霞還淪洩慾工具。（圖翻攝自微博）

江西省上饒市萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞疑為了升遷，接受萬年縣委書記毛奇「潛規則」，結果毛奇不守承諾，李佩霞還淪洩慾工具。（圖翻攝自微博）

2024/07/30 22:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官場近日爆發一起權色醜聞，江西省上饒市萬年縣一名長相清秀的地方女官疑為了升遷，接受上級官員「潛規則」，希望能夠得到提拔推薦，結果對方不守承諾，還以此為要脅，女官淪洩慾工具，還傳出目前被軟禁，甚至已經身亡，引發中網高度關注。

綜合中媒報導，本月下旬，江西萬年縣一名退休老師李長柳，在網上發布影片實名舉報42歲的萬年縣委書記毛奇，表示其女兒李佩霞原為該縣下轄上坊鄉黨委書記，長期被毛奇性侵、實施精神控制和打壓。今年5月23日，李佩霞與毛奇發生爭執，嗆聲要去江西省紀委監委舉報毛奇，3天後（5月26日）女兒就被萬年縣紀委監委的人帶走並軟禁至今，今年6月17日，上饒市紀委監委還透過官方微信公眾號發布李佩霞被調查的消息。

李長柳痛批毛奇命人帶走女兒是為了報復。他透露，女兒在被帶走前，偷偷交給他一個隨身碟，裡頭包括毛奇性侵的鐵證，「女兒把USB交給我的時候，說這個能救她的命。我把自己手裡掌握的證據都如實上交了，調查組人員也向我承諾，會對該舉報公正公平認真調查。」李長柳稱隨身碟內有8段錄音，在舉報影片中他放出了3段，當中可以聽到毛奇要求李佩霞與之發生性關係的對話。

這起事件曝光後隨即引發中國網友熱議，隨著輿論延燒，本月26日晚間，江西省紀委監委網站發布消息，指毛奇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江西省紀委監委調查。上饒市委也宣布立刻成立聯合調查組進行調查核實。

不過有中國網友仔細聽錄音內容，認為李佩霞並非被迫與毛奇上床，且2人已多次發生不正當性關係，從2人對話可以聽到李佩霞表明希望毛奇能夠多多往上級推薦她、提拔她，顯示李佩霞對於存在這種關係是有條件的，推測可能是毛奇說話不算話，讓李佩霞心生不滿與之鬧翻。

還有網友透露，現年41歲的李佩霞早已嫁作人婦，丈夫也是體制內的公職人員，在李佩霞出事後不聞不問，只有其李佩霞的父親四處奔波為女兒操心，可能是知道李佩霞背著他與上級發生不當關係，面子被丟盡，不想再攙和。

此外，中網還流傳李佩霞被軟禁期間已身亡，上饒市委網信辦今天跳出來宣稱，一切都是謠言，但並未透露更多有關李佩霞的狀況。

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