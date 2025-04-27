鐵達尼號倖存者船上親筆信 拍出1300萬天價

圖為鐵達尼號倖存者阿奇格雷西上校（Col. Archibald Gracie）在船上所寫的親筆信。這封信此前從未公開銷售，近日在拍賣會上創下歷史天價。（圖擷取自Henry Aldridge and Son專頁）

2025/04/27 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕一封由鐵達尼號 （Titanic） 倖存者在船難發生前幾天親筆書寫的信件，近日在英國拍賣會上以創紀錄的30萬英鎊（約新台幣1300萬元）天價落槌，遠超預估價5倍，凸顯其非凡歷史價值與稀有性。

據《衛報》報導，這封信的作者是頭等艙乘客格雷西上校 （Col. Archibald Gracie）。他在信中描述了搭乘這艘巨輪的初步感受，並在日後出版了《關於鐵達尼號的真相》（The Truth About the Titanic） 一書，詳述1912年4月15日那場奪走1500條人命的悲劇經歷。

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該信件寫在一張信卡上，日期標註為1912年4月10日，即格雷西登船當天，並蓋有4月11日愛爾蘭皇后鎮（Queenstown）及4月12日倫敦的郵戳。信中最引人注目的一句，如今看來充滿諷刺：「這是艘好船，但我會等旅程結束後再對她下定論。」

信件由位於威爾特郡（Wiltshire）的拍賣行「亨利·阿爾德里奇父子」（Henry Aldridge and Son） 拍出，原先預估價為6萬英鎊（約新台幣260萬元）。拍賣行表示，這是史上在鐵達尼號船上書寫的信件所拍出的最高價格。像格雷西這樣知名倖存者所寫的信件極少流入市面，且此件從未公開銷售過。據悉，賣家的叔祖父是格雷西的熟人，在倫敦華爾道夫飯店（Waldorf hotel）收到了這封信。

悲劇發生前一天，格雷西還曾在船上打壁球、游泳。4月14日深夜約11點40分，他被一陣晃動驚醒，發現引擎已停止運轉。在船隻沉沒前，他協助婦孺登上救生艇並為她們拿取毛毯。最終，他與其他數十名男子爬上了一艘翻覆的摺疊救生艇而得以倖存，但也目睹了許多人在寒冷與精疲力竭中喪生。

拍賣行形容格雷西的著作是「對當晚事件最詳盡的描述之一」。他們強調：「此拍賣品的稀有性難以言喻，它由最知名的倖存者之一所寫，內容精彩，且寫在極罕見的信卡上。是一件真正達到博物館級別的特殊藏品。」

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