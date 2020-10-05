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    染疫之後最新調查╱六大搖擺州 川普民調領先

    （路透）

    （路透）

    2020/10/05 05:30

    估可奪320張選舉人票 打敗218票的拜登

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普染疫後暫停選戰活動，民主黨候選人拜登的多則「推特」發文則顯露勢在必得，究竟十一月三日總統大選鹿死誰手，廣受各界關注。由英美智庫「民主研究所（Democracy Institute）」與英國「週日快報（Sunday Express）」在川普染疫後進行的最新民調顯示，川普在六大搖擺州的民調領先拜登四個百分點，最終可望拿下三二○張選舉人票，打敗二一八票的拜登。

    民調單位民主研究所 曾成功預測川普當選

    曾成功預測英國脫歐及川普二○一六年當選的「民主研究所」，每月均與「週日快報」合作進行美國總統大選民調。最新調查結果顯示，川普的全國支持率為四十六％，拜登為四十五％，領先幅度比九月下滑二％。值得注意的是，在佛羅里達、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓夕法尼亞和威斯康辛等六大搖擺州，川普平均支持率達四十七％，領先拜登的四十三％，雙方差距維持不變。

    不僅如此，六十八％選民表示，川普確診不會影響他們的投票意向，十九％聲稱更有可能投給川普，十三％則傾向不投給他。另有三分之二選民對川普抱持同情和關懷，但也有卅八％認為川普慘遭「報應」。該機構指出，調查對象為「有投票意願的選民（likely voter）」，而非所有註冊選民。民調也詢問投票意向未定的受訪者，身邊是否有親友打算投給川普，結果七十七％給予正面回應。另針對川普施政，五成表示認可，四成八不認可。

    儘管大法官提名、首場總統辯論會引發的爭議沸沸揚揚，但調查指出幾乎沒對選情造成影響，反而有卅二％選民認為，反種族歧視示威暴力化後的「法律和秩序」問題，是其首要考量。在經濟議題上，有七成選民認為美國經濟正在復甦，並有六成信任川普，遠勝拜登的四成。另外，在白人選民方面，川普和拜登的支持率分別是五十二％對四十五％；非裔為川普十八％，拜登七十八％；西語裔則是川普四十％，拜登五十％。

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