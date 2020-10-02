中國威脅日增 美國會籲檢討情蒐

美國聯邦眾議院情報委員會的民主黨人，九月三十日呼籲美國情報機構做出調整與改變，以因應與日俱增的中國威脅。圖為委員會主席、民主黨眾議員謝安達。（美聯社）

2020/10/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦眾議院民主黨議員九月三十日表示，美國情報機構疏於因應與日俱增的中國威脅，必須做出重大改革，否則未來將無法與北京當局抗衡，以致日後在經濟、安全與衛生等領域遭遇嚴重後果。

經過近兩年的調查，眾院情報委員會的民主黨議員撰寫一份三十七頁的報告，九月三十日經該委員會口頭表決通過後對外發布。報告呼籲應就美國的情報蒐集進行全面檢討。委員會主席謝安達指出，情報界因應中國在幾乎各領域都益趨加劇的挑戰上，並未採取必要的敏捷行動。

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報告還呼籲大幅度調整資源配置，包括重新重視傳染病、氣候變遷與科技進展，以及發展出對北京所構成的戰略與新興威脅可做出更多回應的情報立場。

報告說，武漢肺炎疫情在中國爆發，顯示有必要更了解中國決策、包括省級決策，但美國情報界對傳染病這類「軟性」安全威脅的關注度不足；若未能正確歸納北京的意圖並了解相關情境，美國領導階層就無法了解左右中國決策的因素。

此外，報告也呼籲投資發展新世代的中國分析師，將其派駐於各情報機構，並建議政府擴展情報蒐集戰略，納入其他傳統上與情蒐無關的政府部會，以便日後在對中政策回應上更有效率。

澳洲聯邦警察增聘懂中文人員

與此同時，澳洲聯邦警察總長柯蕭（Reece Kershaw）也表示，隨著涉及外國政府干預澳洲的案件和規模日益增加，澳洲聯邦警察向美國聯邦調查局尋求訓練支援，並需要增聘懂中文的人員，以便對付這種「全新和複雜的」威脅。

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