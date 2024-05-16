法屬新喀里多尼亞島動亂持續 法國宣布進入緊急狀態

法屬太平洋群島新喀里多尼亞近期爆發動亂，法國政府15日宣布新喀里多尼亞進入緊急狀態至少12天。（路透）

2024/05/16 12:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）近期爆發30年來最大動亂，統計已有4人死亡、百人受傷，針對新喀里多尼亞情勢，法國政府15日宣布新喀里多尼亞進入緊急狀態至少12天，並將部署鎮暴警察，維護主要機場與港口秩序。

綜合外媒報導，法國國會本週通過一項投票制度，賦予在新喀里多尼亞島上居住超過10年的法國居民投票權，當地領袖擔心這項制度會進一步稀釋原住民選票，因此引爆動亂，新喀里多尼亞商店被洗劫，示威民眾放火焚燒當地公共建築與道路車輛等。

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外媒指出，首府努美阿（Nouméa）各處不斷有濃濃黑煙冒出，當地居民與警察兵戎相見，部分民眾持刀槍與警察對峙，導致約百名警察、憲兵受傷，甚至還有民眾設置路障，組成民兵組織來捍衛家園。

針對新喀里多尼亞動亂情勢，法國先於14日宣布當地宵禁措施，禁止公眾集會，未料15日騷亂未止，甚至還傳出有囚犯試圖越獄，迫使法國當局宣布進入至少12天的緊急狀態，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）表示，當地動亂目前有4人喪命，其中1人為警察，額頭遭他人近距離開槍。

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