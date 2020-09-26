排在韓印之後 菅習通話未提訪日行

菅義偉上任十天後，才安排與習近平通話，而且還在南韓和印度之後。（彭博檔案照）

2020/09/26 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕日本首相菅義偉上任後，廿五日晚間首次和中國國家主席習近平進行電話會談。他告訴習近平，日中關係穩定不僅只是兩國間的問題，對於地區和國際社會都極為重要，希望共同負起責任，雙方同意未來會透過包括領導人在內的高層，就兩國及地區、國際社會課題進行高層次的緊密合作。產經新聞報導，菅義偉在通話中，也就香港、釣魚台與東海局勢等議題表達關切，但隻字未提習近平以國賓身分訪日一事。

菅義偉在日本時間晚間九點和習近平通話約半小時。他在通話後向媒體表示，習近平祝賀他就任首相，希望日中關係能持續發展。產經新聞報導，鑑於中國公務船在釣魚台周邊進行的挑釁行為，菅義偉向習表達對於東海情勢的「關切」，另外，對於包含香港人權問題在內的「地區和國際社會高度關心的課題」，菅義偉也表達希望今後繼續討論。

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上任十天 才安排與習通話

中國央視則報導，習近平希望雙方妥善處理歷史等重大敏感問題，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈、供應鏈。

菅義偉內閣在十六日正式上路，廿日起密集與各國領袖進行會談，包括美國總統川普、澳洲總理莫里森、英國首相強森、歐洲理事會主席米歇爾、南韓總統文在寅等人，廿五日還先和印度總理莫迪通話，確認日印美澳四國在實現「自由開放印度太平洋」的議題上加強合作。換言之，菅習的通話不但排在上任十天後，而且還在南韓和印度之後。上次日中首腦通話是在二○一八年五月。

日本原本邀請習近平今年四月以國賓身分訪日，但受到疫情影響而延後，由於日本國內不歡迎習近平訪日的聲浪提高，日本政府目前也以「尚未進入協調階段」迴避敲定確切時間，菅習通話未提及此事，一般解讀可能無疾而終。

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