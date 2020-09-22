為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    TikTok開放原始碼審查 不移轉演算法

    字節跳動廿一日指出，新公司將在美國首次公開募股，並開放美國經營夥伴審查及更新美國TikTok原始碼。（歐新社）

    字節跳動廿一日指出，新公司將在美國首次公開募股，並開放美國經營夥伴審查及更新美國TikTok原始碼。（歐新社）

    2020/09/22 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府施壓下，中國「字節跳動公司」與兩家美國企業合組「TikTok全球」（TikTok Global）公司，負責管理及營運美國TikTok業務的計畫，正如火如荼推進。字節跳動廿一日指出，新公司將在美國首次公開募股（IPO），並開放美國經營夥伴審查及更新美國TikTok原始碼，消除美方的資安疑慮，但不會移轉演算法和技術。美國總統川普則說，若字節跳動仍對TikTok有任何掌控權，政府不會批准這項交易。

    川普︰若字節跳動掌控TikTok 不會批准

    美國政府質疑，手機短影片分享平台TikTok會將用戶資料與中國政府分享，要求字節跳動拆售TikTok美國業務。經過多番會商，字節跳動終於和美國企業軟體公司甲骨文（Oracle）及零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）達成協議，將成立「TikTok全球」公司，繼續服務美國一億用戶。最重要的是，未來將由甲骨文負責儲存、管理美國用戶資料。

    字節跳動廿一日發布聲明表示，依據目前的方案，甲骨文將可全面審查和更新美國TikTok原始碼，確保美國用戶資料不被監視和蒐集，但不會涉及演算法和技術轉移。此外，「TikTok全球」將在美國首次公開募股，但字節跳動仍將持股八十％，繼續做為其母公司，董事會則將由字節跳動創辦人張一鳴、沃爾瑪執行長董明倫及多位現任董事組成。

    《華爾街日報》指出，字節跳動對「TikTok全球」的股權中，有逾卅％屬於美國投資人，加上甲骨文持十二．五％股份，沃爾瑪認購七．五％股份，該公司實際上將有約五十三％股份掌握在美國公司或投資人手中，且經過首次公開募股後，字節跳動的股份可能降至卅一％，「TikTok全球」理論上將成為美國企業。知情人士透露，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪的交易一如外界預期，約值六百億美元（約一．七六兆台幣）。

    前國際貨幣基金（IMF）中國事務負責人、美國康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）認為，這是一筆「設計極為巧妙」的商業交易案，儘管以川普原先要求字節跳動出售TikTok美國業務來看，交易似乎打了折扣，但川普仍可宣稱美方獲得勝利，也證明自己對中國強硬並非光說不練。《華盛頓郵報》也評論，這筆交易是川普對中國採取「對等」政策的鮮明案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕
    2020/09/21 09:33

    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」
    2020/09/21 11:00

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅
    2020/09/21 09:52

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭
    2020/09/21 10:13

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播