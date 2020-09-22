TikTok開放原始碼審查 不移轉演算法

字節跳動廿一日指出，新公司將在美國首次公開募股，並開放美國經營夥伴審查及更新美國TikTok原始碼。（歐新社）

2020/09/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府施壓下，中國「字節跳動公司」與兩家美國企業合組「TikTok全球」（TikTok Global）公司，負責管理及營運美國TikTok業務的計畫，正如火如荼推進。字節跳動廿一日指出，新公司將在美國首次公開募股（IPO），並開放美國經營夥伴審查及更新美國TikTok原始碼，消除美方的資安疑慮，但不會移轉演算法和技術。美國總統川普則說，若字節跳動仍對TikTok有任何掌控權，政府不會批准這項交易。

川普︰若字節跳動掌控TikTok 不會批准

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美國政府質疑，手機短影片分享平台TikTok會將用戶資料與中國政府分享，要求字節跳動拆售TikTok美國業務。經過多番會商，字節跳動終於和美國企業軟體公司甲骨文（Oracle）及零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）達成協議，將成立「TikTok全球」公司，繼續服務美國一億用戶。最重要的是，未來將由甲骨文負責儲存、管理美國用戶資料。

字節跳動廿一日發布聲明表示，依據目前的方案，甲骨文將可全面審查和更新美國TikTok原始碼，確保美國用戶資料不被監視和蒐集，但不會涉及演算法和技術轉移。此外，「TikTok全球」將在美國首次公開募股，但字節跳動仍將持股八十％，繼續做為其母公司，董事會則將由字節跳動創辦人張一鳴、沃爾瑪執行長董明倫及多位現任董事組成。

《華爾街日報》指出，字節跳動對「TikTok全球」的股權中，有逾卅％屬於美國投資人，加上甲骨文持十二．五％股份，沃爾瑪認購七．五％股份，該公司實際上將有約五十三％股份掌握在美國公司或投資人手中，且經過首次公開募股後，字節跳動的股份可能降至卅一％，「TikTok全球」理論上將成為美國企業。知情人士透露，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪的交易一如外界預期，約值六百億美元（約一．七六兆台幣）。

前國際貨幣基金（IMF）中國事務負責人、美國康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）認為，這是一筆「設計極為巧妙」的商業交易案，儘管以川普原先要求字節跳動出售TikTok美國業務來看，交易似乎打了折扣，但川普仍可宣稱美方獲得勝利，也證明自己對中國強硬並非光說不練。《華盛頓郵報》也評論，這筆交易是川普對中國採取「對等」政策的鮮明案例。

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